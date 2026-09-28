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28 вересня 2026, 8:26

Подвійне громадянство по-новому: з якими 34 країнами діє спрощений порядок

З 16 січня 2026 року в Україні набрав чинності Закон № 4502-IX, який змінив правила набуття та збереження громадянства і врегулював випадки множинного громадянства. Факт набрання чинності цією датою підтверджує офіційна база законодавства Верховної Ради. Про це повідомляється на сторінці Facebook Посольства України в Греції.

З 16 січня 2026 року в Україні набрав чинності Закон № 4502-IX, який змінив правила набуття та збереження громадянства і врегулював випадки множинного громадянства.
Паспорт

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Множинне громадянство означає одночасну належність особи до громадянства двох або більше держав. Водночас закон не запроваджує безумовне «подвійне громадянство з усіма країнами», а визначає окремі випадки, коли множинне громадянство визнається.

Для громадян 34 країн діє спрощений порядок

Кабінет Міністрів затвердив перелік держав, громадяни яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку. Постанова № 1412 була ухвалена 5 листопада 2025 року, а згодом перелік оновлювали постановами № 589 та № 826. Чинна редакція охоплює 34 держави.

До списку входять:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

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Як працює спрощений порядок

Для громадян держав із цього переліку спрощення полягає, зокрема, у можливості під час набуття громадянства України подати декларацію про визнання себе громадянином України замість зобов’язання припинити попереднє громадянство.

При цьому залишаються інші передбачені законом вимоги, зокрема щодо підстав для набуття громадянства та, у відповідних випадках, складання іспитів з основ Конституції України, історії України та української мови.

Чи потрібно відмовлятися від попереднього громадянства

Для громадян країн із затвердженого урядом переліку сам факт набуття громадянства України не вимагає автоматичної відмови від їхнього попереднього громадянства — за умови застосування передбаченого законом спрощеного механізму. Перелік і його чинну редакцію закріплено постановою Кабміну № 1412.

Водночас і для громадян України набуття громадянства іншої держави не в усіх випадках означає автоматичну втрату українського громадянства: закон тепер прямо врегульовує випадки множинного громадянства.

Молдова увійшла до переліку пізніше

Початково оновлений у травні 2026 року список був коротшим. Постановою Кабміну № 826 від 24 червня 2026 року до нього окремо додали Республіку Молдова, після чого перелік сформувався у нинішньому складі з 34 держав.

Важливо, що конкретні наслідки набуття другого громадянства залежать не лише від українського законодавства, а й від правил тієї держави, громадянство якої людина вже має або планує набути.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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