ОЕСР попередила про падіння зарплат європейців: чому Німеччина стане винятком

Через подорожчання енергоносіїв та новий інфляційний тиск реальні зарплати у 2026−2027 роках можуть знизитися в Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії. Єдиним винятком серед п'яти найбільших економік Європи стане Німеччина, де ОЕСР очікує зростання купівельної спроможності зарплат. Про це пише Euronews.

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Наслідки кризи на Близькому Сході



ОЕСР виходить із припущення, що перебої через конфлікт на Близькому Сході будуть значними, але нетривалими. Якщо високі ціни на нафту та газ збережуться довше, тиск на зарплати може виявитися сильнішим.

Італія. Тут очікується найбільше падіння. У третьому кварталі 2026 року реальна зарплата може бути на 1,9% нижчою, ніж на початку року. До кінця 2027-го вона, за прогнозом, все ще буде на 0,6% нижчою за рівень першого кварталу 2026 року. ОЕСР пояснює це високою залежністю Італії від імпортних енергоносіїв і слабким відновленням зарплатних угод.

Іспанія. Падіння буде меншим, але тривалішим. У третьому кварталі 2026 року реальні зарплати можуть скоротитися на 0,4%, у четвертому — на 0,7%. Упродовж 2027 року вони, за наведеним прогнозом, залишатимуться приблизно на 0,7% нижчими за рівень початку 2026-го. ОЕСР також відзначає слабке зростання продуктивності та новий ціновий тиск.

Велика Британія. Найгірший період прогнозують на кінець 2026 року — тоді реальна зарплата може бути на 1,6% нижчою за рівень початку року. Після цього очікується відновлення: у другому кварталі 2027-го падіння скоротиться до 0,4%, а до кінця року реальні зарплати можуть бути вже на 1% вищими, ніж на початку 2026-го.

Франція. Падіння буде найменшим серед чотирьох країн. Реальні зарплати можуть знизитися приблизно на 0,5% у другому кварталі 2026 року, після чого почнеться відновлення. До другого кварталу 2027-го вони мають повернутися до рівня початку 2026 року, а наприкінці року бути приблизно на 0,1% вищими.



Єдиний позитивний приклад



Німеччина — єдина з п'яти, де прогноз позитивний. Реальні зарплати можуть зрости на 0,5% до кінця 2026 року, на 1,1% у другому кварталі 2027-го та на 1,7% до кінця 2027 року. Серед причин ОЕСР називає дефіцит кваліфікованих працівників, відносно напружений ринок праці та відновлення економічної активності. Окремо ОЕСР прогнозує близько 1% зростання реальних зарплат у Німеччині як у 2026-му, так і у 2027 році.



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Загалом для Європи головним ризиком залишається енергетичний шок. Якщо ціни на нафту й газ залишатимуться високими довше, це підтримуватиме інфляцію і зменшуватиме купівельну спроможність працівників.



Як ми писали, Німеччина посіла останнє місце у світовому рейтингу податкових умов



