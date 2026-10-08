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8 жовтня 2026, 11:53

Автор «Чорного лебедя» попередив про ризики через борг США: що радить інвесторам

Зниження попиту на казначейські облігації США може посилити вразливість фінансових ринків і зрештою вдарити по ралі акцій. Про це заявив автор книги «Чорний лебідь» Нассим Талеб в інтерв'ю Bloomberg.

Зниження попиту на казначейські облігації США може посилити вразливість фінансових ринків і зрештою вдарити по ралі акцій.
Зниження попиту на казначейські облігації США може посилити вразливість фінансових ринків і зрештою вдарити по ралі акцій.
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За його словами, американський ринок облігацій зараз залишається дуже вразливим, оскільки США мають фінансувати великий бюджетний дефіцит за рахунок інвесторів, готовність яких купувати держборг може знижуватися.

Найбільший ризик — не Китай і Японія

Талеб погодився з побоюваннями Рея Даліо щодо можливого зниження попиту на Treasuries з боку великих зовнішніх кредиторів.

Водночас ще серйознішим ризиком він назвав можливий відхід від довгострокових американських облігацій внутрішніх інвесторів — зокрема пенсійних фондів і домогосподарств.

На думку Талеба, саме це може завдати ринку сильнішого удару, ніж скорочення попиту з боку Китаю чи Японії.

Акції ростуть, а борговий ринок стає вразливішим

Дохідність довгострокових держоблігацій США перебуває поблизу максимумів за 24 роки.

При цьому фондовий ринок продовжує зростати, а S&P 500 нещодавно оновив рекорд.

Талеб бачить у цьому небезпечне розходження: дорогі акції можуть і далі зростати, навіть якщо ризики в інших сегментах фінансового ринку накопичуються.

Що Талеб радить інвесторам

Він не прогнозує неминучого обвалу акцій і не радить автоматично ставати «ведмедем».

На його думку, інвесторам важливіше мислити не категоріями «ринок впаде чи ні», а оцінювати, наскільки зростає його крихкість.

Головна порада Талеба — будувати портфель так, щоб він міг витримати несподіваний сильний шок.

Йдеться, зокрема, про постійний захист від так званих хвостових ризиків — рідкісних подій із дуже великими наслідками.

Чому він застерігає щодо ШІ

Окремо Талеб попередив про ризик надто прямолінійних ставок на штучний інтелект.

За його словами, сама теза про те, що ШІ змінює світ, ще не означає, що саме нинішні технологічні лідери стануть головними переможцями цього процесу.

Історично найбільшу вигоду від нових технологічних хвиль часто отримували не їхні першопрохідці, а інші компанії, які зуміли краще використати нову інфраструктуру або бізнес-моделі.

Читайте також: Бульбашка ШІ може луснути: Рей Даліо назвав головний ризик

S&P 500 — не вся економіка США

Талеб також зазначив, що динаміка S&P 500 не обов’язково точно відображає стан американської економіки.

Найбільші компанії індексу — глобальні корпорації, тому їхні прибутки можуть зростати навіть тоді, коли фінансове становище американських домогосподарств погіршується.

На його думку, інвесторам варто більше уваги приділяти становищу сімей із середніми доходами, а не лише рекордам фондового ринку.

Головний висновок Талеба: не намагатися вгадати момент падіння, а заздалегідь мати захист від подій, які ринок вважає малоймовірними.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що засновник Bridgewater Associates Рей Даліо в інтерв'ю Bloomberg TV заявив, що ринок американських казначейських облігацій стає дедалі вразливішим через ризик скорочення попиту з боку Китаю та Японії — двох найбільших іноземних кредиторів США. За його оцінкою, США можуть зіткнутися з борговою кризою протягом найближчих трьох років.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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