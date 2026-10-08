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8 жовтня 2026, 11:33

Через нові атаки школи знову готують до дистанційки: що змінить Всеукраїнська школа онлайн

Україна розширює використання державної платформи «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО) напередодні зимового періоду. Причина — ризик нових атак на енергетичну та освітню інфраструктуру, через які частині шкіл може знадобитися тимчасово переходити на дистанційне або змішане навчання.

Україна розширює використання державної платформи «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО) напередодні зимового періоду.
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Упродовж жовтня 2026 року — вересня 2027 року навчання з практичного використання ВШО мають пройти 100 тисяч педагогів з усієї України. Перші 25 тренерів уже підготували для подальшого навчання вчителів у регіонах.

Що є на платформі

ВШО — державна вебплатформа для дистанційного та змішаного навчання, яку учні й учителі можуть використовувати безоплатно. За інформацією МОН, на ній розміщено понад 2500 відеоуроків, тестів та інших матеріалів із 18 основних предметів для учнів 5−11 класів.

Учень може самостійно переглянути урок, повторити пропущену тему, пройти тест або попрацювати з додатковими матеріалами. Вчителі можуть використовувати контент ВШО під час звичайних уроків, домашньої роботи, дистанційного навчання та для надолуження освітніх втрат.

Платформа працює не лише як запасний варіант на випадок переходу школи в онлайн. МОН планує зробити її регулярним інструментом навчального процесу. У серпні міністерство також запропонувало оновити правила роботи ВШО та розширити її функціональність і взаємодію з іншими державними цифровими освітніми системами.

Навіщо навчатимуть учителів

Мета нової програми — не просто показати педагогам, як користуватися платформою. Їх навчатимуть конкретно використовувати матеріали ВШО під час очного, змішаного та дистанційного навчання.

Для українських шкіл це особливо важливо напередодні зими: у разі пошкодження інфраструктури або тривалих перебоїв з електропостачанням учні мають зберегти доступ до навчальних матеріалів, навіть якщо школа тимчасово не зможе працювати у звичайному форматі.

МОН також використовує ВШО для підтримки українських дітей, які перебувають за кордоном. У липні 2026 року на платформі, зокрема, розмістили понад 1100 пакетів навчальних матеріалів для педагогів, які працюють з українськими школярами за межами країни.

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Таким чином, цьогорічне розширення ВШО — це не створення нової онлайн-школи, а спроба зробити вже наявний державний ресурс постійною частиною навчання, щоб школи могли швидше переходити між очним, змішаним і дистанційним форматами під час війни.


Як ми писали, Виплати на дітей до 5 років: в Україні пропонують запровадити щомісячну допомогу

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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