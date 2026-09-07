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7 вересня 2026, 19:36

Міжнародні резерви впали на 5%: НБУ нарощує валютний кеш на тлі ризику скорочення допомоги

Міжнародні резерви України за серпень скоротилися на 5% — до $48,66 млрд. За місяць вони зменшилися приблизно на $2,53 млрд, а від початку 2026 року падіння становить уже $8,6 млрд, або 15,1%.

Міжнародні резерви України за серпень скоротилися на 5% — до $48,66 млрд.

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Національний банк пояснює серпневу динаміку насамперед скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги при збереженні значних валютних інтервенцій. Водночас нинішнього рівня резервів, за оцінкою НБУ, поки достатньо для підтримання стійкості валютного ринку.

Резерви скорочуються, а валютні інтервенції НБУ залишаються високими

Основним фактором зменшення резервів у серпні стали операції НБУ на валютному ринку.

За місяць регулятор продав $4,85 млрд, тоді як придбав лише близько $0,5 млн. Таким чином, чистий продаж валюти становив майже $4,85 млрд.

Частину цього відтоку компенсували надходження на рахунки уряду. У серпні вони становили $927,3 млн, з яких $894 млн надійшли через Світовий банк, а ще $33,3 млн — від інших інвесторів.

Окремо на резерви вплинула конвертація урядом у гривню $1,63 млрд, отриманих раніше від Європейського Союзу в межах оборонного траншу Ukraine Support Loan. Після продажу цієї валюти НБУ відповідна сума була зарахована до міжнародних резервів.

Водночас держава здійснила значні валютні виплати. На обслуговування та погашення зовнішнього боргу у серпні було спрямовано $721,8 млн, а Міжнародному валютному фонду — ще $285,2 млн.

Україна втрачає резерви, але НБУ одночасно збільшує частку кешу

На тлі загального скорочення резервів відбулася помітна зміна їхньої структури.

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, обсяг готівки, депозитів та коштів на рахунках НБУ зріс до історичного максимуму — близько $26 млрд, або приблизно на 28% за місяць.

Водночас портфель цінних паперів скоротився на 31,8% — до $18,59 млрд. Це найнижчий показник із квітня 2023 року.

На думку аналітика, така зміна може свідчити про прагнення НБУ мати більший обсяг максимально ліквідної валюти в умовах зростання невизначеності щодо майбутніх надходжень.

Шевчишин пов'язує це насамперед із порушенням ритмічності міжнародної фінансової допомоги. За його оцінкою, якщо зовнішнє фінансування й надалі надходитиме нерівномірно, навантаження на валютні резерви та НБУ зростатиме.

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НБУ може зіткнутися з рекордним навантаженням на резерви

Найбільший ризик для міжнародних резервів зараз пов'язаний не стільки з їхнім поточним обсягом, скільки з перспективою стабільності зовнішнього фінансування.

Шевчишин вважає, що ситуація з міжнародною допомогою може погіршитися: зокрема, МВФ може взяти паузу у фінансуванні, а Європейський Союз — скоротити обсяги підтримки. У такому разі НБУ доведеться компенсувати дефіцит валюти більшими інтервенціями.

Саме цим аналітик пояснює накопичення більш ліквідної частини резервів. За такого сценарію регулятору потрібен достатній запас валюти для підтримки валютного ринку та фінансування критичного імпорту.

Водночас Шевчишин вважає, що Україні вже зараз варто домовлятися з міжнародними партнерами про додаткові програми фінансування, щоб зменшити ризики для резервів.

Попри скорочення, нинішній обсяг міжнародних резервів залишається значним: за оцінкою НБУ, він покриває близько чотирьох місяців майбутнього імпорту. Проте подальша динаміка залежатиме від двох ключових факторів — обсягів зовнішньої допомоги та масштабів валютних інтервенцій регулятора.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
TAN72
TAN72
7 вересня 2026, 19:40
#
Перспектива ясна, как только так сразу
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