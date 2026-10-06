Nasdaq оновив рекорд закриття: Nvidia, Microsoft, Meta і Tesla різко зросли

Американський фондовий індекс Nasdaq Composite 5 жовтня оновив історичний рекорд закриття , піднявшись на 1,05% — до 27 477,31 пункту . Протягом сесії індекс також встановив внутрішньоденний максимум на рівні 27 544,07 пункту.

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Основний внесок у зростання зробили великі технологічні компанії. Акції Nvidia подорожчали на 2,1%, до рекордного рівня, а ринкова капіталізація виробника чипів досягла близько $5,76 трлн. Microsoft додала близько 1,5%.

Помітно зросли також Meta Platforms — приблизно на 1,9%, та Tesla — на 2,2%. Саме підйом найбільших технологічних компаній став одним із ключових чинників нового рекорду Nasdaq.

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Очікування ФРС підштовхують зростання



Інвестори також відреагували на ослаблення очікувань щодо підвищення ставки Федеральною резервною системою США у жовтні. Після слабших за прогноз даних щодо зайнятості ймовірність такого кроку оцінювалася приблизно у 24% проти 70% тижнем раніше. Додаткову підтримку ринку надали нижчі ціни на нафту та очікування корпоративної звітності за третій квартал.

Інші ключові індекси також завершили торги зростанням: S&P 500 піднявся на 0,66%, до 7 773,95 пункту, а Dow Jones — на 0,18%, до 51 267,90 пункту.

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