Інвестиції в ШІ розганяють попит: що буде з процентними ставками

Бум ШІ може призвести до перегляду нейтрального рівня відсоткових ставок по всьому світу: зростання інвестицій та попиту створює інфляційний тиск, тоді як підвищення продуктивності економіки діє на протилежний бік, заявив заступник голови Банку Японії Сіньїті Утіда, його заяву передає Bloomberg. Який ефект виявиться сильнішим, за його словами, поки що неясно.

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Що говорять у банку Японії

Нейтральний рівень відсоткових ставок — це такий рівень ставки, за якого економіка зростає нормальними темпами, і на неї не чиниться інфляційний тиск. Він розраховується з урахуванням показника r-star — це рівень відсоткової ставки, за якого грошово-кредитна політика не прискорює та не уповільнює економічного зростання. Нейтральний рівень ставки, своєю чергою, є r-star з урахуванням інфляції.

За словами Утіди, бум інвестицій в ШІ створює подвійний ефект. З одного боку, він породжує додатковий попит. Зростання попиту підтримує економічну активність і може посилювати інфляційний тиск, що в короткостроковій перспективі може вимагати вищих ставок.

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З іншого боку, ШІ здатний збільшити пропозицію товарів та послуг за рахунок зростання продуктивності. Якщо компанії завдяки новим технологіям зможуть виробляти більше за тих самих витрат, економіка отримає додатковий потенціал для зростання без відповідного прискорення інфляції. Це, за словами Утіди, може сприяти зниженню r-star.

Вплив ШІ

Таким чином, вплив ШІ на нейтральну ставку виявляється неоднозначним: зростання попиту може штовхати її вгору, а підвищення продуктивності — впливати в протилежний бік.

Довгостроковий ефект ШІ для грошово-кредитної політики поки що залишається невизначеним, зазначив Утіда. Він додав, що технології можуть унеможливити деякі види інтелектуальної праці та посилити нерівність, оскільки люди з більш затребуваними технічними навичками отримають більше переваг.