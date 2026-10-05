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5 жовтня 2026, 17:40

В Україні повертають конкурси на держслужбу: що буде з чиновниками, яких призначили під час війни без конкурсу

В Україні планують поступово відновити конкурси на державну службу та в органах місцевого самоврядування. Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт № 13478−1, який визначає правила переходу від спрощених воєнних призначень до конкурсного відбору. Про це пише «Судово-юридична газета».

В Україні планують поступово відновити конкурси на державну службу та в органах місцевого самоврядування.
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Під час воєнного стану людей на держслужбу призначали без конкурсів, щоб швидко заповнювати вакансії. Нові правила передбачають, що така практика поступово припинятиметься.

Що буде з тими, кого призначили під час війни

Конкурси для вже зайнятих посад повертатимуться поетапно:

  • категорія «А» — конкурси оголошуватимуть одразу після набрання законом чинності;

  • категорія «Б» — через місяць;

  • категорія «В» та посади в органах місцевого самоврядування — через два місяці.

Для оголошення всіх таких конкурсів передбачені граничні строки — до 12 місяців для категорій «А» і «Б» та до 18 місяців для категорії «В» і місцевого самоврядування.

Водночас для частини нинішніх службовців передбачили можливість залишитися без повторного конкурсу. Це стосується лише категорій «Б» і «В» — за умови, що працівник пройшов щорічне оцінювання та отримав позитивну або відмінну оцінку.

Такі службовці зможуть продовжити роботу безстроково, але без конкурсу їх можна буде перевести лише на рівнозначну або нижчу посаду в тому самому органі. Перейти без конкурсу на вищу посаду або до іншого відомства не можна.

Для категорії «А», до якої належать найвищі керівні посади державної служби, такого винятку не передбачено.

Що означають категорії «А», «Б» і «В»

Простіше кажучи, це рівні посад державної служби:

  • «А» — найвищі керівні посади, зокрема державні секретарі міністерств та керівники центральних органів виконавчої влади;

  • «Б» — керівні посади середнього рівня;

  • «В» — основна частина посад державних службовців, які не належать до категорій «А» і «Б».


Яку перевагу отримають ветерани

Законопроєкт також встановлює пріоритет для ветеранів війни під час конкурсного відбору.

Якщо кандидати мають однакові результати та однаковий рівень професійної компетентності, перевагу матиме кандидат зі статусом ветерана війни — учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Тобто ветеран не отримує автоматичного призначення на посаду, але матиме перевагу, якщо за результатами конкурсу набрав стільки ж балів, скільки й інший кандидат.

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Законопроєкт також передбачає внутрішні конкурси для посад категорій «Б» і «В» — у них зможуть брати участь працівники відповідного державного органу.

Тепер остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Якщо законопроєкт підтримають, конкурсний відбір повертатиметься не одномоментно, а протягом перехідного періоду.

Як ми повідомляли, Держслужбовців залишать без спецпенсій: як зміниться система їх нарахувань

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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