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23 червня 2026, 18:00

Держслужбовців залишать без спецпенсій: як зміниться система їх нарахувань

Недавно під час засідання Ради коаліції уряд представив Концепцію пенсійної реформи. Відповідний законопроект планують підготувати до розгляду у Верховній Раді вже цієї осені. Запропоновані зміни проаналізував Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Держслужбовців залишать без спецпенсій: як зміниться система їх нарахувань
Фото: НБУ

Хочу звернути увагу на частину, яка має змінити підходи до спеціального пенсійного забезпечення. Основна ідея полягає в тому, щоб розділити нинішніх та майбутніх отримувачів спеціальних пенсій на кілька категорій. Ті, кому спеціальні пенсії вже призначені або ті, хто набув необхідної вислуги років, збережуть право на пенсійне забезпечення. Водночас змінюється порядок подальшого збільшення таких виплат: індексуватимуться лише базова та страхова складові пенсії, тоді як професійна частина фактично буде «заморожена» або індексуватиметься лише частково.

Для осіб, які лише розпочинатимуть службу, передбачено запровадження професійної накопичувальної пенсійної системи. До неї планується включити військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, суддів, прокурорів та осіб, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці.

Держслужбовців залишать без спецпенсій: чому це несправедливо

Державні службовці у цій моделі відсутні. І саме це викликає найбільше запитань. Протягом багатьох років державна служба будувалася на своєрідному суспільному договорі. Держава встановлювала для службовців численні обмеження: заборону займатися іншими видами діяльності, особливі вимоги щодо доброчесності та поведінки, підвищені стандарти відповідальності. Водночас рівень оплати праці значної частини державних службовців, особливо працівників первинної ланки, традиційно залишався невисоким. Нерідко заробітна плата спеціаліста районної державної адміністрації була співмірною із заробітком касира у торговельній мережі.

Одним із чинників, який частково компенсував невисокі доходи та професійні обмеження, було право на спеціальне пенсійне забезпечення. Крім того, державні службовці протягом тривалого часу сплачували підвищені внески до пенсійної системи, розраховуючи, що це забезпечить їм належний рівень соціального захисту після завершення трудової діяльності.

Однак спеціальні пенсії для державних службовців були скасовані, а сьогоднішня пенсійна реформа фактично не пропонує для них жодного нового механізму компенсації втрачених гарантій. Якщо для суддів, прокурорів та інших категорій передбачається професійна накопичувальна система, то державні службовці знову залишаються осторонь.

Якими будуть наслідки

Така ситуація виглядає особливо нелогічною на тлі гострого кадрового дефіциту в органах державної влади. Державна служба вже сьогодні стикається з відтоком професійних кадрів, насамперед на рівні виконавців та спеціалістів, які забезпечують щоденне функціонування державних інституцій. Молоді фахівці дедалі частіше обирають приватний сектор, де можна отримати значно вищу заробітну плату без додаткових обмежень та високого рівня відповідальності.

Якщо держава зацікавлена у формуванні професійного, стабільного та мотивованого корпусу державних службовців, вона має запропонувати їм зрозумілі та справедливі соціальні гарантії. Одним із можливих рішень могло б стати включення державних службовців до професійної накопичувальної пенсійної системи з одночасним урахуванням тих підвищених внесків, які вони сплачували у попередні роки.

Пенсійна реформа повинна бути не лише фінансовим проектом, а й інструментом державної кадрової політики. Адже ефективна держава неможлива без кваліфікованих і мотивованих службовців, які впевнені, що багаторічна служба суспільству буде належним чином оцінена і захищена.

Автор:
Гетманцев Данило
голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило
Верховна Рада
Джерело: Мінфін
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