Профколеджі фінансуватимуть за новими правилами: що зміниться з 2027 року

З 2027 року професійні коледжі в Україні отримуватимуть частину фінансування залежно від результатів своєї роботи. Більше коштів зможуть отримати заклади, де є попит на підготовлені професії, достатній набір студентів, високе працевлаштування випускників і додаткове фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Корецький повідомив про нові правила фінансування профколеджів з 2027 року

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Кожен професійний коледж матиме базове фінансування, а додаткові кошти залежатимуть від показників роботи закладу. Серед критеріїв — попит на професії в області, кількість набраних студентів, працевлаштування випускників та залучення додаткових коштів.

Чим кращі показники матиме заклад, тим більше фінансування він зможе отримати. За словами Корецького, нова формула також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком.

«Ключове завдання — готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни», — зазначив прем'єр-міністр.

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Окрім нової системи фінансування, уряд затвердив новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% освітньої програми відводитимуть на практичну підготовку.

Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій. Професійні коледжі також матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм, а навчання інтегрують із європейською кредитною системою.

Зміни стосуватимуться і навчання на практиці. Студенти зможуть навчатися та проходити стажування безпосередньо у роботодавців, а викладачі — викладати й стажуватися у закладах освіти та на підприємствах.

«Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями», — сказав прем'єр-міністр.