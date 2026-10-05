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5 жовтня 2026, 14:43

Нові правила для ветеранів: у Раді готують закон, який стане основою ветеранського кодексу

До кінця 2026 року у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, який має визначити основні гарантії для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. У майбутньому його положення стануть основою для єдиного кодифікованого акта у сфері ветеранської політики. Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько в ефірі Ранок.LIVE.

До кінця 2026 року у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, який має визначити основні гарантії для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин.
Україна готує єдиний закон про ветеранів
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За його словами, першочергове завдання — привести державні програми та інструменти підтримки у відповідність до реальних потреб захисників і захисниць, їхніх сімей, родин загиблих, а також людей, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

До підготовки документа залучили науково-експертну раду, до якої увійшли академіки, доктори наук та юристи. Після ухвалення першого закону його норми планують інтегрувати до масштабного ветеранського кодексу.

Документ також має охопити питання ветеранського підприємництва та функціонування Національного військового меморіального кладовища.

Які пільги ветерани вже мають зараз

Наразі законодавство передбачає для учасників бойових дій низку соціальних гарантій. Зокрема, УБД мають право на 75% знижку на оплату житла та комунальних послуг у межах встановлених норм. Пільга поширюється, зокрема, на газ, електроенергію, водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Серед інших передбачених законом пільг — безплатне отримання ліків за рецептами лікарів, першочергове безплатне зубопротезування, а також санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості у визначеному порядку.

Для ветеранів також діють окремі програми медичної підтримки та ветеранського спорту. У 2026 році, зокрема, реалізується програма фінансової допомоги на заняття спортом для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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Водночас система підтримки ветеранів сьогодні складається з великої кількості окремих норм, програм і процедур. Саме їх об'єднання та систематизація має стати одним із головних завдань майбутнього ветеранського кодексу.


Як ми писали, до 6 656 грн на оренду житла: хто може отримати компенсацію


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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