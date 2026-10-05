Елітна нерухомість Лондона наближається до нового антирекорду: що відбувається з цінами

Ціни на елітну нерухомість у Лондоні впали приблизно на 27% від піку 2014 року. З урахуванням інфляції реальне падіння перевищило 49%, свідчить індекс Prime London від Savills. Про це повідомляє Bloomberg.

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Якщо ціни залишатимуться на нинішньому рівні, а інфляція збережеться, у перші місяці 2027 року реальна вартість елітного житла може скоротитися вдвічі порівняно з піком 2014 року.

Аналітики Savills не очікують відновлення номінального зростання цін раніше 2028 року. За словами керівника досліджень житлового ринку компанії Лучіана Кука, швидкому відновленню заважає недостатня кількість економічних стимулів, а також високий гербовий збір.

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