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5 жовтня 2026, 12:45

Елітна нерухомість Лондона наближається до нового антирекорду: що відбувається з цінами

Ціни на елітну нерухомість у Лондоні впали приблизно на 27% від піку 2014 року. З урахуванням інфляції реальне падіння перевищило 49%, свідчить індекс Prime London від Savills. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на елітну нерухомість у Лондоні впали приблизно на 27% від піку 2014 року.
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Якщо ціни залишатимуться на нинішньому рівні, а інфляція збережеться, у перші місяці 2027 року реальна вартість елітного житла може скоротитися вдвічі порівняно з піком 2014 року.

Аналітики Savills не очікують відновлення номінального зростання цін раніше 2028 року. За словами керівника досліджень житлового ринку компанії Лучіана Кука, швидкому відновленню заважає недостатня кількість економічних стимулів, а також високий гербовий збір.

Читайте також: Берлін може забрати у великих компаній 220 тисяч квартир: як реагують власники нерухомості


Чому елітне житло Лондона дешевшає

Тривалий спад почався після податкових змін 2014 року, які суттєво збільшили витрати на операції з найдорожчою нерухомістю. Згодом додаткові збори запровадили для орендодавців, власників другого житла, іноземних покупців та тих, хто купує нерухомість через компанії.

Додатковий тиск створили Brexit, пандемія, підвищення податків на заможних власників та побоювання щодо збереження Лондоном статусу центру для найбагатших людей світу.

Для американських покупців падіння ще відчутніше через зміну курсу фунта: у доларовому вираженні номінальне зниження становить близько 40%, а з урахуванням інфляції у США — близько 58%.

Масштаб падіння також демонструють окремі угоди. Наприклад, квартира в Kensington нещодавно була продана приблизно за £10 млн — майже вдвічі дешевше, ніж у 2007 році.

Як ми писали: Король Чарльз зібрав лідерів ШІ у Британії: Лондон робить ставку на безпеку технологій


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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