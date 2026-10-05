Бонуси банкірів можуть сягати 200% зарплати: НБУ змінив правила

Національний банк дозволив банкам встановлювати змінну винагороду для керівників і впливових осіб у розмірі до 200% фіксованої частини замість граничних 100%. Постанова № 114 набрала чинності 29 вересня 2026 року. Про повідомляє biz.ligazakon.net.

Національний банк дозволив банкам встановлювати змінну винагороду для керівників і впливових осіб у розмірі до 200% фіксованої частини замість граничних 100%.

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Що відомо

Банки, які захочуть скористатися новою межею, мають пройти кваліфіковане голосування власників і двічі поінформувати регулятора.

Базове співвідношення до 100% встановлюють, як і раніше, загальні збори (для членів ради) або рада (для правління та впливових осіб). Співвідношення від 100% до 200% можливе лише за рішенням власників банку на підставі обґрунтованої рекомендації наглядової ради.

Для банків з кількома акціонерами статут має передбачати ухвалення такого рішення більше ніж двома третинами голосів. Акціонери, яких стосується підвищений бонус або які мають приватний інтерес, у голосуванні не беруть участі.

Банк повинен двічі поінформувати НБУ: протягом 3 робочих днів після затвердження рекомендації ради та протягом 3 робочих днів після рішення власників. Ключове обґрунтування: вищі бонуси не мають загрожувати капіталу та ліквідності.

Окремо НБУ врегулював повноваження єдиного учасника банку та уніфікував критерії нарахування змінної винагороди. Політики та положення про винагороду доведеться переглянути.