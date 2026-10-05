Долар уперся в 45 грн: чи дозволить НБУ піти курсу вище

На валютному ринку України зберігається підвищений тиск на гривню, однак ключовим фактором найближчого тижня залишатиметься політика Національного банку. За прогнозом аналітика Андрія Шевчишина, для міжбанку на 5−10 жовтня критичним діапазоном буде 44,90−45,10 грн/$, із помітним ризиком проходу вище 45 грн.

Для міжбанку на 5–10 жовтня критичним діапазоном буде 44,90–45,10 грн/$, із помітним ризиком проходу вище 45 грн.

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На готівковому ринку долар, за його оцінкою, може перебувати в межах 45,10−45,50 грн.

НБУ тримає долар біля 45 грн

Шевчишин вважає, що НБУ наразі намагається не допустити стійкого закріплення офіційного курсу долара вище 45 грн. На його думку, регулятор фактично коригує курс євро, щоб зберегти контроль над доларом.

Водночас інтервенції залишаються значними. За наведеною оцінкою, у вересні НБУ продав на валютному ринку близько $5,5 млрд, що стало рекордним показником.

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Аналітик припускає, що для регулятора зараз пріоритетом є валютна стабільність і стримування інфляції, навіть ціною активнішого використання міжнародних резервів.

Що означатиме пробій 45 грн

На думку Шевчишина, одного короткого виходу вище 45 грн недостатньо, щоб говорити про повноцінний перехід на новий курсовий рівень.

Сигналом стане ситуація, коли офіційний курс НБУ закріпиться вище цієї позначки хоча б на кілька днів.

Поки що базовий сценарій передбачає рух у зоні 44,90−45,10 грн/$, але ризик виходу вище зберігається.

Євро залежить від EUR/USD

Євро залишається значною мірою залежним від ситуації на глобальному валютному ринку.

Якщо EUR/USD опуститься нижче 1,122, аналітик не виключає подальшого руху пари в напрямку 1,08.

У такому разі НБУ доведеться балансувати між двома варіантами: допускати зниження офіційного курсу євро нижче 50 грн або дозволяти долару сильніше дорожчати до гривні.

На готівковому ринку прогнозний діапазон для євро становить 50,80−51,30 грн.

Що визначатиме курс цього тижня

Головним фактором залишаються валютні інтервенції НБУ.

Поки регулятор готовий активно продавати валюту, він здатен стримувати рух долара. Водночас високий дефіцит валюти та великі обсяги інтервенцій означають, що тиск на гривню нікуди не зникає.

Тому найближчими днями основною позначкою для ринку залишається 45 грн за долар.