Swift працює над міжнародними переказами за номером телефону

Swift разом із банками та платіжними компаніями розробляє механізм міжнародних переказів за номером телефону, електронною поштою або віртуальною платіжною адресою. Ініціатива має зробити надсилання грошей за кордон таким самим простим, як внутрішні платежі. Про це йдеться в релізі Swift від 28 вересня .

Swift разом із банками та платіжними компаніями розробляє механізм міжнародних переказів за номером телефону, електронною поштою або віртуальною платіжною адресою.

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Що це дасть

Механізм має дозволити використовувати у міжнародних операціях звичні ідентифікатори з національних платіжних систем — зокрема Pix у Бразилії, Bizum в Іспанії та PayID в Австралії. Їх безпечно зіставлятимуть із реквізитами отримувачів для переказів через Swift.

До роботи долучилися банки, платіжні та технологічні компанії з чотирьох континентів. Серед учасників — BBVA, CaixaBank, DBS, Commonwealth Bank of Australia, Bradesco та Banorte.

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Наразі йдеться про перевірку концепції. Дати повномасштабного запуску Swift не оголосив.

Ініціатива розвиває програму Swift для споживчих міжнародних платежів, запущену в червні. Вона вже залучила понад 100 банків і передбачає підвищення швидкості та передбачуваності переказів.

За даними Swift, 75% платежів у мережі досягають банку-одержувача протягом десяти хвилин, часто — за секунди. Цей показник стосується доставки до банку, а не обов’язково зарахування коштів на рахунок клієнта.