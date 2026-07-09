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9 липня 2026, 12:41

Swift запускає блокчейн-систему для цілодобових міжнародних платежів

Swift, чиєю системою обміну повідомленнями банки щодня користуються для мільйонів транзакцій, оголосив про готовність до перших запусків своєї нової блокчейн-платформи. Вона створена для того, щоб зробити транскордонні перекази швидкими та цілодобовими. Про це повідомляє Bloomberg.

Swift запускає блокчейн-систему для цілодобових міжнародних платежів

У четвер, 9 липня, у Swift заявили, що 17 банків із різних куточків світу вже готуються протестувати реальні транзакції за допомогою так званих токенізованих депозитів на базі нової системи. Токенізовані депозити — це цифрові аналоги звичайних залишків на банківських рахунках клієнтів, які тепер можна миттєво переказувати через блокчейн-мережу.

Гроші без вихідних та перерв на ніч

Завдяки новому цифровому реєстру Swift банки зможуть перераховувати кошти клієнтів за межами стандартного робочого часу — зокрема вночі та на вихідних. Проведення фінальних розрахунків при цьому відбуватиметься вже через традиційні системи.

У Swift зазначили, що до перших випробувань долучилися такі фінансові гіганти, як HSBC Holdings Plc, Citigroup Inc., Bank of New York Mellon Corp., Standard Chartered Plc та UBS Group AG.

Проблема сумісності та рух ринку

Банки та оператори фінансової інфраструктури тестують блокчейн-технології вже роками, проте досі мало які проєкти стали по-справжньому масовими в комерційному секторі. Однією з головних перешкод залишалася сумісність: багато установ будували власні ізольовані платформи, які просто не могли взаємодіяти з чужими системами.

Зараз фінансовий та криптографічний світи активно об'єднують зусилля, щоб вирішити цю проблему. Лише минулого тижня понад 100 фінансових компаній оголосили про об'єднання для запуску спільного стейблкоїна — цифрового токена, прив'язаного до реального активу (наприклад, до долара), який дедалі частіше використовують для щоденних розрахунків.

Крім того, у червні група великих банків США анонсувала створення спільної мережі під керівництвом компанії The Clearing House. Цей проєкт має з'єднати токенізовані банківські депозити зі звичними платіжними системами.

Нагадаємо

Swift уперше розкрила плани щодо створення власної блокчейн-системи у вересні минулого року. Тоді розробники заявили, що їхня головна мета — дозволити клієнтам проводити операції з найрізноманітнішими видами цифрових активів, включаючи стейблкоїни та інші токенізовані активи.

Сьогодні Swift є ключовою артерією глобального фінансового світу. Організація забезпечує безпечний обмін повідомленнями між 11 500 банками та фінансовими установами у понад 200 країнах і територіях, спрямовуючи транзакції на трильйони доларів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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