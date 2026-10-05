«Мене вже допекли цим кешбеком»: голова бюджетного комітету пропонує відмовитися від «Нацкешбеку» у 2027 році

Бюджетна програма «Національний кешбек» стала занадто політизованим питанням у Верховній Раді, тож варто було б відмовитися від неї під час розгляду проєкту державного бюджету України на 2027 рік, хоч це й не принесе якоїсь суттєвої економії видатків. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявила голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

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Чому Нацкешбек так всіх допікає?

«Мене просто вже допекли цим кешбеком: будь-яка інтелектуальна, фахова розмова про бюджет зводиться до питання „а чому ви потратили гроші на кешбек?“ Ця тема настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті… Я би краще взагалі цю історію поки що прибрала з бюджету», — сказала вона

Підласа зазначила, що розмір витрат на кешбек в загальній картинці бюджету немає жодного значення. За її словами, Міжнародний валютний фонд, який найбільш глибоко обізнаний в бюджеті та найбільше цікавиться здоров'ям українських публічних фінансів, теж не звертає на нього увагу, коли обговорюють бюджет та його структуру.

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Підвищення податків

Щодо можливості формування у держбюджеті-2027 страхових фондів компенсації за рахунок підняття ставки податку на додану вартістю з 20% до 21% або ставки акцизу на пальне на 4 відсоткових пункти, голова бюджетного комітету знову спрогнозувала, що цю пропозицію уряду буде відхилено Верховною Радою.

На її думку, альтернативні ідеї окремих бізнес-асоціацій щодо введення тимчасово додаткового мита на імпорт також навряд чи пройдуть через парламент.

«Мито на імпорт — це так само, як і ПДВ, податок для кінцевого споживача. Думаю, що парламент цього не буде робити, тому що це буде викликати величезний спротив від суспільства», — пояснила Підласа.

«У мене є особиста думка, що можна було б розглянути податок на розкіш, збільшення штрафів за перевищення швидкості. Але ми розуміємо, що всі ці речі, знову ж таки, є дрібними і фіскально незначущими. А додаткові податки чи збори, які можуть приносити значний ефект для бюджету, є політично неможливими», — додала голова комітету.

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Вона зазначила, що в таких умовах потрібно більше концентруватися на закритті схем, через які бюджет втрачає гроші.

«Ефект від якогось нового дрібного податку чи навіть підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт та, наприклад, від припинення виплат зарплат в конвертах незрівняний: від зарплат в конвертах бюджет втрачає в рази більше грошей», — наголосила Підласа.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у 2026 році уряд продовжив програму і з 1 березня змінив її модель: замість єдиної ставки 10% запроваджено кешбек 5% або 15% залежно від категорії товару. У лютому Кабмін розділив 700 млн грн на «Національний кешбек» у рамках фінансування політики «Зроблено в Україні».

Точну суму фактичних виплат саме за весь 2026 у відкритих офіційних даних виділити складно. Рахункова палата у звіті за І квартал повідомляла, що витрати Мінекономіки на державну грошову допомогу покупцям українських товарів становили 0,7 млрд грн, а ще 2,1 млрд грн у цьому напрямі було виділено із резервного фонду.

У той самий час цей напрям охоплює як кешбек, тому ці суми не можна повністю відносити до виплат за програмою.

Для порівняння, за весь період дії програми до березня 2026 року українцям вже було виплачено понад 6,7 млрд грн кешбеку. Ця цифра включає попередні періоди роботи програми, а не лише 2026 рік.