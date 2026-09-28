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28 вересня 2026, 14:46

SOCAR запускає обмеження цін на пальне в Італії: скільки коштуватиме бензин і дизель

Азербайджанська SOCAR вирішила обмежити ціни на бензин і дизель в Італії через свою дочірню компанію Italiana Petroli (IP). Механізм запроваджуватимуть поступово, починаючи з мережі АЗС під брендом IP, після чого його планують поширити на станції Esso та інших операторів, які закуповують пальне у IP. Про це йдеться в заяві SOCAR, яку цитує ANSA.

Азербайджанська SOCAR вирішила обмежити ціни на бензин і дизель в Італії через свою дочірню компанію Italiana Petroli (IP).


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Компанія поки не назвала єдину граничну ціну. Її визначатимуть залежно від ситуації та потреб паливного ланцюга, щоб зберегти його роботу і підтримати тисячі операторів. SOCAR пояснює рішення бажанням допомогти італійським сім'ям та бізнесу на тлі високих цін на пальне та геополітичної нестабільності.

Чим рішення SOCAR відрізняється від Eni

SOCAR оголосила про обмеження цін невдовзі після Eni, але механізми відрізняються.

Eni встановила конкретний price cap для пального, яке продає мережа Enilive: €1,99 за літр бензину та €2,19 за літр дизеля. Обмеження почало діяти 28 вересня, спочатку його встановили на 30 днів із можливістю продовження до кінця року.

SOCAR натомість не встановлює єдину цифру для всієї мережі. Компанія планує визначати граничний рівень поступово, залежно від умов ринку, а потім поширити механізм не лише на IP, а й на Esso та інших продавців, які отримують пальне через Italiana Petroli.

Таким чином, крок SOCAR може охопити ширше коло АЗС, ніж лише власну мережу IP, хоча конкретні параметри для кожного оператора поки не оголошені.


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Рішення про обмеження цін стало одним із перших помітних кроків SOCAR після завершення угоди щодо італійського паливного бізнесу.

8 травня 2026 року SOCAR завершила придбання 99,82% Italiana Petroli у API Holding. Компанія отримала контроль над мережею IP та пов'язаною паливною інфраструктурою в Італії.


Як ми писали, дизель за 100: чому в Україні дорожчає пальне та чи буде його дефіцит

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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