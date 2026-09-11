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11 вересня 2026, 9:12

Кредити до 1 млрд грн: уряд готує нову підтримку бізнесу під час війни

Український уряд спільно з РНБО готує комплекс заходів для підтримки бізнесу та безперебійного постачання населення продуктами, ліками й іншими товарами на тлі посилення російських атак по цивільній та бізнес-інфраструктурі.

Український уряд спільно з РНБО готує комплекс заходів для підтримки бізнесу та безперебійного постачання населення продуктами, ліками й іншими товарами на тлі посилення російських атак по цивільній та бізнес-інфраструктурі.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПро це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками наради за участю великих ритейлерів, представників Офісу президента, АМКУ, Держмитслужби та Фонду держмайна.


► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками наради за участю великих ритейлерів, представників Офісу президента, АМКУ, Держмитслужби та Фонду держмайна.

Бізнесу запропонують кредити до 1 млрд грн

Один із ключових заходів — пільгове кредитування для поповнення обігових коштів. Підприємства зможуть залучати до 1 млрд грн на одну компанію або групу компаній. Держава компенсуватиме 5% ринкової ставки.

Кошти можна буде використовувати, зокрема, для закупівлі товарів та підтримки операційної діяльності.

Уряд також планує спростити доступ бізнесу до державного майна. Підприємці отримають пріоритетне право оренди активів Фонду держмайна, які виставляються на аукціони.

За задумом уряду, це має допомогти компаніям швидше відновлювати роботу після пошкодження виробничих приміщень, складів та офісів.

Для бізнесу готують нові правила роботи під час тривог

Окремий блок заходів стосується роботи підприємств під час повітряних тривог. Уряд затвердив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб тривалі обмеження не призводили до зупинки постачання товарів.

Водночас бізнесу надали три місяці для облаштування укриттів або безпечних просторів у місцях надання послуг.


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Уряд пояснює такий підхід необхідністю одночасно забезпечити безпеку працівників і клієнтів та не допустити тривалих перебоїв у роботі підприємств. Зупинка бізнесу означає втрату робочих місць, податкових надходжень і ризики для забезпечення населення необхідними товарами.

Уряд наголошує, що ці заходи мають допомогти бізнесу зберігати безперервність роботи та швидше відновлюватися після російських атак.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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