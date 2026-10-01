Broadcom надасть Anthropic до $42 млрд: AI-компанія може стати найбільшим клієнтом виробника чипів

Американський виробник чипів Broadcom погодився надати розробнику штучного інтелекту Anthropic до $42 млрд на розвиток AI-інфраструктури. Наступного року Anthropic може стати найбільшим клієнтом Broadcom у його основному чиповому бізнесі. Про це стало відомо з документів до IPO Anthropic, пише Reuters.

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Broadcom буде не лише постачати Anthropic обладнання, а й надавати обчислювальні потужності в оренду та виступати її фінансовим партнером.

Навіщо Anthropic потрібні $42 млрд

Anthropic зобов'язалася витратити $125,2 млрд протягом п'яти років на оренду обчислювальних потужностей на базі тензорних процесорів (TPU). Фінансування Broadcom може покрити близько третини цієї суми.

Фінансування оформлять у вигляді боргової ноти, яку за певних умов можна буде конвертувати в акції Anthropic. Broadcom також може залучити до угоди окремого фінансового партнера. Anthropic зазначила, що не очікує продажу таких нот до завершення IPO.

Broadcom і Google разом розробляли кілька поколінь TPU. У квітні Anthropic оголосила про розширення партнерства з Broadcom і Google, яке передбачає доступ до кількох гігават потужностей наступного покоління TPU з 2027 року.

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Anthropic попереджає про можливий конфлікт інтересів

У проспекті IPO Anthropic зазначила, що поєднання ролей Broadcom як постачальника обладнання та фінансового партнера створює потенційні конфлікти інтересів.

За оцінкою компанії, це може вплинути на її доступ до необхідних обчислювальних потужностей. Anthropic також попередила, що рішення Broadcom щодо цін та обладнання можуть позначитися на можливості отримувати достатній обсяг інфраструктури.

Broadcom не коментував ці положення. Anthropic також відмовилася від коментарів.

Які умови передбачає фінансування

У квітні 2026 року Anthropic внесла кошти на спеціальний рахунок на користь Broadcom. За певних обставин компанії доведеться внести додаткові суми.

Anthropic також попередила, що окремі випадки невиконання платіжних або інших зобов'язань можуть призвести до дострокового настання значної частини її лізингових платежів. Це може обмежити можливість використовувати фінансування на $42 млрд для таких виплат.

Broadcom очікує, що у 2027 році Anthropic стане його найбільшим клієнтом. Компанія прогнозує близько $115 млрд доходу від AI-напівпровідників у 2027 фінансовому році та $230 млрд — у 2028 році.