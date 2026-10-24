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24 жовтня 2026, 9:42

Банки обмінюватимуться даними про нелегальні казино: як працюватиме нова система

Українські банки готуються до запуску сервісу для обміну інформацією про платіжні картки, рахунки та торговців, які можуть бути пов’язані з нелегальним гральним бізнесом. Про новий механізм повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Українські банки готуються до запуску сервісу для обміну інформацією про платіжні картки, рахунки та торговців, які можуть бути пов’язані з нелегальним гральним бізнесом.
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Система Illegal Gambling & Miscoding Risk Notificator має допомогти фінансовим установам виявляти платіжні схеми тіньових казино, які використовують рахунки в різних банках.

На 30 жовтня запланована робоча зустріч Асоціації ЄМА щодо запуску сервісу. Учасники мають обговорити можливості системи, порядок обміну даними, тестування та пілотне використання.

Сервіс, розроблений Українськой міжбанківською асоціацієй членів платіжних систем ЄМА, стане частиною платформи AntiFraud HUB, призначеної для обміну інформацією про ризики платіжного шахрайства.

Чому банки об'єднують інформацію про нелегальні казино

Нелегальні онлайн-казино можуть використовувати рахунки та картки клієнтів різних банків для приймання платежів. При цьому кожна фінансова установа бачить лише операції у власній системі, тому окремі транзакції можуть не виглядати підозрілими.

Міжбанківський обмін інформацією має допомогти виявляти зв’язки між такими операціями. Якщо один банк виявить підозрілу картку, рахунок або торговця, інші учасники зможуть отримати відповідне сповіщення та перевірити власні дані.

За інформацією ЄМА, сервіс охоплюватиме два основні напрями: міскодинг і використання так званих дропів.

Як виявлятимуть платіжні схеми казино

1. Міскодинг — маскування платежів.

Це ситуація, коли торговець приймає платежі для нелегального грального бізнесу, але позначає їх як оплату інших товарів чи послуг. Для цього можуть використовувати некоректні MCC-коди — категорії торговців, які застосовують під час обробки карткових платежів, — або інші реквізити.

Обмін інформацією про таких торговців дасть змогу банкам швидше виявляти можливі порушення та перевіряти підозрілі платіжні операції.

2. Дропи — картки та рахунки, через які збирають гроші.

У таких схемах використовують рахунки або платіжні картки, на які надходять кошти від клієнтів нелегальних казино. Сигналом для перевірки можуть стати платіжні реквізити, знайдені на сайтах азартних ігор, або підозріла активність за рахунком.

Чи блокуватимуть картки автоматично

Ні. Сервіс призначений для обміну сигналами про ризики, а не для автоматичного блокування карток і рахунків.

Якщо банк виявить підозрілий платіжний інструмент або торговця, він зможе передати інформацію через AntiFraud HUB. Сповіщення отримає банк, який обслуговує відповідну картку чи рахунок, або інші учасники системи — якщо йдеться про можливий міскодинг.

Після цього фінансова установа перевірятиме отримані відомості та повідомлятиме про результати. На основі накопиченої інформації планують формувати спільну базу ризикових торговців, карток і рахунків.

Рішення про посилений моніторинг, обмеження операцій або інші заходи кожен банк ухвалюватиме самостійно — з урахуванням результатів перевірки та чинних вимог законодавства.

Читайте також: Нелегальні онлайн-казино в Україні блокуватимуть протягом 24 годин


Як це вписується в боротьбу з нелегальним гральним бізнесом

Нелегальні казино не лише працюють без належної ліцензії, а й можуть обходити фінансовий контроль, маскуючи призначення платежів або використовуючи рахунки підставних осіб. Це ускладнює відстеження грошових потоків і створює ризики для клієнтів.

Державна політика протидії незаконному гральному бізнесу передбачає посилення виявлення фінансових схем та обмін інформацією між відповідальними органами. У серпні 2026 року Кабінет міністрів схвалив відповідну стратегію, яка, зокрема, передбачає вдосконалення інструментів виявлення незаконних платежів і цифрових схем.

Новий міжбанківський сервіс має стати додатковим інструментом виявлення підозрілих операцій. Водночас його ефективність залежатиме від того, скільки банків долучаться до системи, наскільки швидко вони обмінюватимуться інформацією та як оперативно перевірятимуть отримані сигнали.

Як ми писали: ЄМА проти переходу на ставки ЄС з 2028 року: що пропонують банки

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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