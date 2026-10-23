«Знищене» не означає «списане»: що ДПС пояснила бізнесу про податки

Склад зруйновано, обладнання знищено, але для податкового обліку цього замало. Потрібен саме документ. В інформаційному листі ДПС № 4/2026 роз'яснюється про майно, втрачене через обстріли. Для знищених товарів і сировини ПДВ не нараховують лише за наявності сертифіката Торгово-промислової палати. Сама відсутність доступу до майна на окупованій території чи в зоні бойових дій не дорівнює його підтвердженій ліквідації.

Майно знищено обстрілом: коли бізнес не нараховує ПДВ і яких документів вимагає ДПС. ФОТО: Pexels

Розбираємо, що це означає для бізнесу.

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Повідомляти податкову про сам факт знищення чи пошкодження майна не потрібно: такого обов'язку Податковий кодекс не встановлює. Проте без документів знищення нічого не змінює в податках. А якщо через бойові дії платник не може вчасно подати звіт чи сплатити податок, діють окремі правила підтвердження цієї неможливості, прописані в Порядку Мінфіну № 225.

Товари: ПДВ не нараховують, але лише з сертифікатом

Якщо товари, сировину чи готову продукцію знищено через обставини непереборної сили під час воєнного стану, ПДВ за них не нараховують. Для цього потрібен сертифікат Торгово-промислової палати: ДПС називає його обов'язковим документом.

Для податку на прибуток окремих правил для таких втрат немає. Їх враховують за правилами бухобліку на підставі первинних документів та інвентаризації. Інвентаризація в таких випадках обов'язкова.

Знищення майна не зупиняє й автоматичної перевірки податкових накладних: їх реєстрацію можуть заблокувати і в постраждалого платника. Тоді треба подати пояснення й документи про знищення та зміни в діяльності. Якщо самі документи втрачено, ДПС допускає відновлені копії від контрагентів, банківські та електронні документи, а також папери про перевезення чи зберігання товару.

Основні засоби: до появи доступу майно лишається на обліку

Списання знищеного обладнання чи будівель не вважається продажем для ПДВ, якщо його належно підтверджено. Підтвердженням може бути сертифікат ТПП, акт про пожежу, витяг із реєстру про припинення права власності або, якщо майно викрали, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Складніше з майном на окупованій території чи в зоні бойових дій, куди немає доступу. Тут ДПС застерігає: відсутність доступу й чутки про можливе знищення не дорівнюють підтвердженому списанню. Майно лишається на балансі, а втрати від зменшення його корисності податкової вигоди не дають, бо збільшують фінансовий результат до оподаткування. Після появи доступу проводять інвентаризацію й тоді вирішують, що з майном робити далі.

Податки за знищену нерухомість і борги: автоматики немає

Податок на нерухомість і плату за землю за знищені об'єкти не нараховують, але лише якщо дані про знищення внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Перерахунку «сам собою» не буде. Якщо підприємство вже задекларувало податок, а підстава для пільги з'явилася пізніше, декларацію треба уточнити.

З плати за землю звільняють усю ділянку, якщо знищений об'єкт займав щонайменше третину її площі, і половину, якщо менше. Втім, у листі зазначено, що ця норма діє до 1 січня 2026 року, а продовження пільг передбачає закон № 4903-IX, який на момент підготовки роз'яснення було передано на підпис Президенту.

Знищення акцизного складу також не звільняє від податкових обов'язків. Щоб підтвердити, що вчасно виконати конкретний обов'язок неможливо, треба довести зв'язок між руйнуванням і цією неможливістю.

Розстрочення чи відстрочення податкового боргу його не списує. За нього нараховують проценти (120% облікової ставки НБУ), а відстрочення дають лише із сертифікатом ТПП. Для сум від 1 млн грн потрібна податкова застава, а для 10 млн грн і більше за певних умов ще й погодження Мінфіну.