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23 жовтня 2026, 19:00

Хто заплатить за дешевшу розстрочку: CEO «Твоєї Позики» пояснив, як це працює

Кредитування покупок у магазинах може вимагати іншої фінансової моделі, ніж звичайні короткострокові позики. За оцінкою CEO фінтех-компанії «Твоя Позика» Руслана Тимощука, за кредит на 15 тис. грн із погашенням протягом трьох місяців переплата за ставкою 1% на день може сягнути 8−9 тис. грн. Щоб зробити таке фінансування прийнятнішим для покупця, частину його вартості, на думку керівника компанії, має покривати магазин.

Кредитування покупок у магазинах може вимагати іншої фінансової моделі, ніж звичайні короткострокові позики.
Дешевша розстрочка в магазині: CEO «Твоєї Позики» пояснив, хто покриватиме витрати. ФОТО: linkedin.com/in/ruslan-tymoshchuk
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Чому звичайний кредит не підходить

Під час дискусії про фінансування покупок безпосередньо в магазині Тимощук пояснив, що наявні кредитні продукти фінансових компаній мають іншу логіку розрахунку доходності. Для розстрочки на кілька місяців потрібна окрема модель із регулярними платежами.

«Якщо ми візьмемо наш поточний продукт, то на 15 тисяч (…) на три місяці десь буде 8−9 тисяч (…) переплата», — сказав CEO фінтех-компанії, розглядаючи умовну покупку побутової техніки за 15 тис. грн.

За його словами, така вартість позики робить поточну модель непридатною для цього сценарію. Йдеться саме про приклад зі ставкою 1% на день, наведений під час дискусії, а не про універсальний розрахунок для всіх кредитів.

Хто має оплачувати розстрочку

Тимощук вважає, що витрати на фінансування потрібно розподілити між покупцем і магазином. Торговельний партнер має оплачувати частину вартості кредиту, оскільки розстрочка може допомогти йому збільшити продажі. Покупець також має покривати частину витрат, оскільки небанківські кредитори працюють із позичальниками з вищим кредитним ризиком.

«Я вважаю, що заплатити має частково клієнт, частково магазин, якому ми збільшимо товарообіг», — пояснив Тимощук.

Він також припустив, що комісія для магазину за такий продукт може бути вищою, ніж за банківську розстрочку. Остаточної моделі тарифікації компанія наразі не визначила.

Що стримує запуск

За словами Тимощука, основні технічні процеси кредитування в компанії вже налагоджені: є реєстрація клієнтів, оцінювання ризиків та інші необхідні інструменти. Для запуску фінансування безпосередньо в магазині потрібно інтегруватися з торговельними партнерами й погодити економічні умови співпраці.

«Наразі головне питання, як на мене, це економіка самого продукту», — зазначив він.

Ще одна перешкода — репутація небанківських кредиторів. Тимощук зауважив, що негативні асоціації з окремими фінансовими компаніями можуть ускладнювати переговори з магазинами.

Він також оцінив потенційну аудиторію небанківських кредиторів у 4−5 млн клієнтів. За його словами, це окремий сегмент позичальників, яким банки можуть не погодити кредитний ліміт або в яких він уже вичерпаний. Для таких клієнтів вартість фінансування може бути вищою через кредитні ризики.

На думку керівника фінтех-компанії, за наявності попиту та необхідної інфраструктури фінансові компанії могли б налагодити кредитування покупок у магазинах протягом одного кварталу. Проте наразі він не бачить достатньо вираженого запиту ринку на такий продукт.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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