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24 жовтня 2026, 11:45

Мінфін залучив Rothschild & Co та FinPoint для продажу держбанків: що відомо про їхній досвід

Міністерство фінансів України залучило міжнародного фінансового радника для підготовки до приватизації Укргазбанку та Сенс Банку. Відповідні договори підписали Мінфін, обидві фінансові установи та N. M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild & Co. Радник працюватиме спільно з українською інвестиційно-банківською компанією FinPoint.

Міністерство фінансів України залучило міжнародного фінансового радника для підготовки до приватизації Укргазбанку та Сенс Банку.
Головний офіс Rothschild & Co
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Компанії мають провести комплексний аналіз діяльності банків, допомогти визначити початкову ціну продажу державних пакетів акцій, підготувати матеріали для потенційних покупців і залучити міжнародних інвесторів. Також вони супроводжуватимуть організацію конкурсу з продажу.

Rothschild & Co обрали за результатами конкурсного відбору. Залучення фінансового радника є одним із передбачених законодавством етапів приватизації державних банків. Мета процесу — скоротити частку держави в банківському секторі та забезпечити прозорий і конкурентний продаж активів.

Який досвід має українська FinPoint

FinPoint працює на українському ринку з 2003 року та спеціалізується на супроводі угод зі злиття і поглинання, реструктуризації боргів, залученні капіталу та фінансовому консультуванні. За даними компанії, вона надала консультації більш ніж у 60 транзакціях у приватному й державному секторах.

Серед угод, зазначених у портфелі FinPoint, є кілька помітних операцій на українському ринку:

  • Продаж Ідея Банку. У 2025 році FinPoint виступала співрадником польського Getin Holding під час продажу українського Ідея Банку групі TAS. Вартість угоди становила $37 млн.

  • Придбання частки мережі АЗС Shell в Україні. У 2025 році компанія консультувала «Укрнафту» щодо придбання 51% українського бізнесу автозаправних станцій Shell.

  • Реструктуризація боргів «Нафтогазу». У 2026 році FinPoint стала співрадником групи «Нафтогаз» у процесі реструктуризації єврооблігацій на €1,2 млрд.

  • Угода щодо «Банку Львів». У 2026 році компанія консультувала акціонерів банку щодо його продажу Креді Агріколь Україна. На момент публікації угода зазначена в портфелі FinPoint як така, що триває.

  • Співпраця з Rothschild & Co щодо державних фінансів. Компанії спільно консультували Мінфін з питань управління державним боргом, залучення фінансування та роботи з інвесторами. Серед попередніх проєктів — випуски єврооблігацій і залучення кредитів під часткові гарантії Світового банку.

FinPoint і Rothschild & Co співпрацюють на українському ринку з 2009 року. Така комбінація локальної експертизи й міжнародних контактів має допомогти під час підготовки до продажу Укргазбанку та Сенс Банку й пошуку потенційних покупців.

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Що буде з банками до завершення приватизації

Залучення радника не означає негайного продажу банків або зміни їхніх власників. Наступні етапи передбачатимуть аналіз фінансового стану установ, підготовку інформації для інвесторів і проведення конкурсу.

В Укргазбанку та Сенс Банку наголошують, що обидві установи продовжують працювати у звичайному режимі й виконувати зобов’язання перед клієнтами, зокрема за депозитами. Про подальші кроки підготовки до приватизації банки інформуватимуть на своїх офіційних сайтах.

Для держави продаж пакетів акцій має стати частиною стратегії зменшення присутності в банківському секторі та залучення стратегічних інвесторів, які зможуть забезпечити подальший розвиток фінансових установ.

Як ми писали: Укргазбанк отримав нового керівника: банк очолить представник ЄБРР Артем Шевальов

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+9
Lesya31
Lesya31
24 жовтня 2026, 12:30
#
Оо, добивають державу, ротшильди прийшли тихо і заберуть залишки банківської системи, поки утилізують людей. Для цього все і розпочиналось.
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
24 жовтня 2026, 13:04
#
Родшильди забирають державний банк. скачемо далі((
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