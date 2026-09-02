Настрої українського бізнесу погіршилися: ІОДА у серпні впав до 48,3

Український бізнес у серпні погіршив оцінки своєї економічної активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) НБУ знизився до 48,3 пункту проти 50,1 у липні та 49,0 у серпні минулого року, йдеться в даних НБУ.

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Основними проблемами для підприємств залишаються руйнування виробничої, складської та логістичної інфраструктури, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих працівників. Водночас бізнес підтримують споживчий попит, міжнародна допомога, бюджетне фінансування відновлення та стабільна ситуація в енергетиці.

Будівельники зберегли оптимізм

Єдиним сектором, де оцінки залишилися позитивними, стало будівництво. Його індекс становив 50,7 пункту, хоча місяцем раніше був 54,2.

Будівельні компанії очікують збільшення обсягів робіт, нових замовлень та закупівель матеріалів.

Натомість у промисловості індекс впав до 47,3 пункту проти 50,7 у липні. Підприємства очікують скорочення виробництва та нових замовлень, зокрема експортних.

У торгівлі показник знизився до 47,5 пункту з 50,8. Компанії прогнозують зменшення товарообороту, закупівель товарів та торговельної маржі.

У сфері послуг ситуація дещо покращилася: індекс зріс до 49,5 пункту проти 48,8 у липні. Бізнес зберіг позитивні оцінки щодо нових замовлень.

Бізнес очікує подорожчання

Більшість опитаних підприємств прогнозують прискорення зростання закупівельних цін, вартості сировини та матеріалів, а також власних цін і тарифів.

Ситуація з персоналом також залишається складною. Лише будівельні компанії очікують збільшення кількості працівників. В інших секторах прогнозують скорочення персоналу, найсильніше — у промисловості.

Коротко про опитування НБУ

Опитування проводилося 4−21 серпня 2026 року. У ньому взяли участь 586 підприємств із промисловості, сфери послуг, торгівлі та будівництва.

ІОДА має нейтральну позначку 50 пунктів: показник вище 50 означає позитивні очікування бізнесу, нижче 50 — переважання негативних оцінок.

Важливо, що індекс відображає думку керівників опитаних підприємств, а не прогноз або оцінку самого НБУ.