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7 вересня 2026, 12:52

Податковий борг компаній в Україні зріс у 2,5 раза від початку війни

Станом на 1 липня 2026 року 218 731 українська компанія має заборгованість зі сплати податків на загальну суму 263,32 мільярда гривень. Від початку повномасштабного вторгнення сукупний податковий борг бізнесу збільшився у 2,5 раза. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Станом на 1 липня 2026 року 218 731 українська компанія має заборгованість зі сплати податків на загальну суму 263,32 мільярда гривень.

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У середньому на одне підприємство-боржника припадає приблизно 1,2 мільйона гривень непогашених податкових зобов'язань. За перше півріччя 2026 року кількість компаній із податковим боргом зросла на 3%, а загальна сума несплачених податків збільшилася на 4%.

Для порівняння, протягом усього 2025 року кількість боржників зросла лише на 4%, проте сума заборгованості збільшилася одразу у 1,6 раза — орієнтовно на 100 мільярдів гривень.

Динаміка зростання кількості боржників та суми заборгованості за останні два роки:

  • Липень 2024 року: 189 227 компаній заборгували державі 132,27 млрд грн;
  • Січень 2025 року: 203 617 компаній мали 156,42 млрд грн заборгованості;
  • Липень 2025 року: 209 705 підприємств заборгували 151,54 млрд грн;
  • Січень 2026 року: кількість боржників зросла до 212 519, а борг підскочив до 253,06 млрд грн;
  • Липень 2026 року: зафіксовано 218 731 компанію-боржника із сукупним боргом у 263,32 млрд грн.

Географія заборгованості та ситуація з великими платниками

Найбільше компаній-боржників зареєстровано у Києві — 58 056 або 27% від загальної кількості. На столичний бізнес припадає понад третина всього податкового боргу компаній — 96,06 млрд грн.

На другому місці Дніпропетровщина — 17 042 компанії заборгували 23,37 млрд грн податків. Далі Харківщина — 15 202 компанії із сукупним боргом 10,56 млрд грн.

Втім найбільший середній борг мають компанії на Полтавщині — 2,78 млн грн на одного боржника. На Кіровоградщині цей показник становить 2,2 млн грн на 1 компанію.

Варто зазначити, що значно більші суми припадають на великих платників податків. Так, серед компаній, зареєстрованих у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, середній борг сягає 561,22 млн грн на одну компанію. У Західному ж управлінні — 478,8 млн грн.

Попри велику суму боргу, на великих платників припадає порівняно невелика частина загальної заборгованості: 19,94 млрд грн, або близько 8%.

Варто зазначити, що дізнатися, які саме компанії накопичили найбільші податкові борги, наразі неможливо. Податкова закрила частину даних від початку повномасштабної війни та продовжує публікувати лише загальну статистику щодо податкового боргу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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