Станом на 1 липня 2026 року 218 731 українська компанія має заборгованість зі сплати податків на загальну суму 263,32 мільярда гривень. Від початку повномасштабного вторгнення сукупний податковий борг бізнесу збільшився у 2,5 раза. Про це йдеться в даних Опендатабот.
Податковий борг компаній в Україні зріс у 2,5 раза від початку війни
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У середньому на одне підприємство-боржника припадає приблизно 1,2 мільйона гривень непогашених податкових зобов'язань. За перше півріччя 2026 року кількість компаній із податковим боргом зросла на 3%, а загальна сума несплачених податків збільшилася на 4%.
Для порівняння, протягом усього 2025 року кількість боржників зросла лише на 4%, проте сума заборгованості збільшилася одразу у 1,6 раза — орієнтовно на 100 мільярдів гривень.
Динаміка зростання кількості боржників та суми заборгованості за останні два роки:
- Липень 2024 року: 189 227 компаній заборгували державі 132,27 млрд грн;
- Січень 2025 року: 203 617 компаній мали 156,42 млрд грн заборгованості;
- Липень 2025 року: 209 705 підприємств заборгували 151,54 млрд грн;
- Січень 2026 року: кількість боржників зросла до 212 519, а борг підскочив до 253,06 млрд грн;
- Липень 2026 року: зафіксовано 218 731 компанію-боржника із сукупним боргом у 263,32 млрд грн.
Географія заборгованості та ситуація з великими платниками
Найбільше компаній-боржників зареєстровано у Києві — 58 056 або 27% від загальної кількості. На столичний бізнес припадає понад третина всього податкового боргу компаній — 96,06 млрд грн.
На другому місці Дніпропетровщина — 17 042 компанії заборгували 23,37 млрд грн податків. Далі Харківщина — 15 202 компанії із сукупним боргом 10,56 млрд грн.
Втім найбільший середній борг мають компанії на Полтавщині — 2,78 млн грн на одного боржника. На Кіровоградщині цей показник становить 2,2 млн грн на 1 компанію.
Варто зазначити, що значно більші суми припадають на великих платників податків. Так, серед компаній, зареєстрованих у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, середній борг сягає 561,22 млн грн на одну компанію. У Західному ж управлінні — 478,8 млн грн.
Попри велику суму боргу, на великих платників припадає порівняно невелика частина загальної заборгованості: 19,94 млрд грн, або близько 8%.
Варто зазначити, що дізнатися, які саме компанії накопичили найбільші податкові борги, наразі неможливо. Податкова закрила частину даних від початку повномасштабної війни та продовжує публікувати лише загальну статистику щодо податкового боргу.
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