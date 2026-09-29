Китай обмежив виїзд за кордон для родичів топфахівців із ШІ — Bloomberg

У КНР близькі родичі керівників компаній у сфері ШІ та виробництва мікросхем тепер мають отримувати дозвіл на виїзд за кордон. Про це пише Вloomberg.

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Китайські урядові відомства вже почали повідомляти окремих керівників про необхідність погоджувати виїзд за кордон членів їхніх сімей.

Це розширення вже запроваджених обмежень для провідних представників китайського технологічного сектору. Видання зазначає, що нові правила не є прямою забороною на виїзд, але можуть посилити тиск на галузь, яка вже стикається з безпрецедентними обмеженнями.

Раніше Китай уже обмежив закордонні поїздки провідних фахівців приватних компаній, зокрема Alibaba та DeepSeek. Bloomberg пише, що Пекін прагне не допустити витоку технологій та важливої інформації за кордон.

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Побоювання китайської влади щодо відтоку технологій і фахівців посилилися після придбання компанією Meta стартапу Manus за $2 млрд. Китайська влада згодом вимагала скасувати угоду, а також почала обмежувати американські інвестиції в компанії, що працюють із чутливими технологіями.

Водночас нові обмеження на пересування фахівців не обов’язково безпосередньо пов’язані з історією Manus. Однією з ключових цілей політики Пекіна залишається захист технологій від витоку за кордон.

Нагадаємо

Американська технологічна компанія Nvidia 28 вересня оголосила про програму викупу власних акцій на $150 млрд — найбільшу в історії США. У компанії пов’язують свої довгострокові перспективи з розвитком штучного інтелекту. Попит на її процесори підтримують масштабні інвестиції в ШІ-інфраструктуру.