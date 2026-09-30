За даними Укравтопром, з січня по серпень цього року український парк легкових автомобілів поповнили 22,2 тис. електромобілів (BEV). З них: 3,7 тис. нових та 18,5 тис. вживаних.
30 вересня 2026, 10:17
Нові та вживані електромобілі: топ моделей, які обирали українці у 2026 році
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Найпопулярнішими моделями серед нових були:
- BYD Sea Lion 06 EV — 534 од.;
- BYD Leopard 3 — 493 од.;
- ZEEKR 001 — 311 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 271 од.;
- ZEEKR 7X — 244 од.
В топ-5 електромобілів з пробігом потрапили:
- TESLA Model Y — 2471 од.;
- NISSAN Leaf — 2429 од.;
- TESLA Model 3 — 2291 од.;
- CHEVROLET Bolt — 1021 од.;
- KIA Niro EV — 831 од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі