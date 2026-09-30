Курс валют 30 вересня: долар і євро подешевшали

У середу, 30 вересня, середній курс долара втратив 4 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро втратив 16 копійок у купівлі та 13 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,57−45,07 грн. Євро купують за 50,62 грн, а продають за 51,32 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,93, євро — 51,20−51,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,73−44,76 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,79−50,81 грн.

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