У середу, 30 вересня, середній курс долара втратив 4 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро втратив 16 копійок у купівлі та 13 копійок у продажу.
30 вересня 2026, 10:57
Курс валют 30 вересня: долар і євро подешевшали
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,57−45,07 грн. Євро купують за 50,62 грн, а продають за 51,32 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,93, євро — 51,20−51,45 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,73−44,76 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,79−50,81 грн.
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Джерело: Мінфін
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