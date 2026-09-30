У Мукачеві Закарпатської області повністю скасовують дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів через загрози безпеці пішоходів та захаращення міського простору. Про це повідомила Мукачівська міська рада.
У Мукачеві повністю забороняють прокат електросамокатів: що стало причиною
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Відповідне рішення ухвалила комісія з безпеки дорожнього руху під час розгладу питань організації руху в місті.
Причини заборони прокату
Користувачі електросамокатів регулярно залишають їх на тротуарах, у пішохідних зонах та інших місцях, де вони перешкоджають руху перехожих.
Крім того, окремою проблемою залишаються систематичні порушення правил дорожнього руху водіями такого транспорту.
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Захист пішоходів та порядок на вулицях
У Мукачеві скасування дозволів має на меті підвищити рівень безпеки для пішоходів та очистити вулиці від безладного паркування самокатів.
Відповідно до рішення комісії, усі дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів у місті скасовуються.
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