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30 вересня 2026, 10:45

У Мукачеві повністю забороняють прокат електросамокатів: що стало причиною

У Мукачеві Закарпатської області повністю скасовують дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів через загрози безпеці пішоходів та захаращення міського простору. Про це повідомила Мукачівська міська рада.

У Мукачеві Закарпатської області повністю скасовують дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів через загрози безпеці пішоходів та захаращення міського простору.
Електросамокат

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Відповідне рішення ухвалила комісія з безпеки дорожнього руху під час розгладу питань організації руху в місті.

Причини заборони прокату

Користувачі електросамокатів регулярно залишають їх на тротуарах, у пішохідних зонах та інших місцях, де вони перешкоджають руху перехожих.

Крім того, окремою проблемою залишаються систематичні порушення правил дорожнього руху водіями такого транспорту.

Читайте також: Штрафи та нові правила для користувачів електросамокатів: в Раді зареєстрували законопроєкти

Захист пішоходів та порядок на вулицях

У Мукачеві скасування дозволів має на меті підвищити рівень безпеки для пішоходів та очистити вулиці від безладного паркування самокатів.

Відповідно до рішення комісії, усі дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів у місті скасовуються.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
BigBend
BigBend
30 вересня 2026, 11:02
#
Це має класифікуватись, як розумова відсталість. Чекаємо заборони велосипедів і дитячих колясок від Мукачево.
+
+15
Exba
Exba
30 вересня 2026, 11:35
#
Запреты не самое умное решение. Нарушения правил эксплуатации самокатов можно контролировать и наказывать, но не вводить полный бан для всех
+
0
BIlE
BIlE
30 вересня 2026, 12:02
#
Єдине правильне рішення.
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