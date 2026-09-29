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29 вересня 2026, 11:59

Samsung отримає робота для суднобудування: він може пересуватися по стінах і стелях

Південнокорейський стартап DIDEN Robotics розробив чотириногого робота, який може пересуватися по стінах і стелях та виконувати зварювання. DIDEN 3.0 планують постачати на суднобудівні майданчики Samsung Heavy Industries у другій половині 2027 року.

Південнокорейський стартап DIDEN Robotics

DIDEN 3.0 має магнітні опори та систему автономної навігації. Він може виконувати зварювання, інспекцію та фарбування і призначений для роботи у важкодоступних місцях із вузькими проходами, складними конструкціями та сталевими стінами.

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Робота вже випробували на верфі

DIDEN Robotics підписала контракт із Samsung Heavy Industries на постачання робота. Перед цим DIDEN 3.0 випробували в реальних умовах суднобудування. Він пройшов між щільно встановленими сталевими підсилювачами, а також пересувався вузькими проходами та виконував зварювання за допомогою пальника, встановленого на спині.

Конструкція робота дає йому змогу змінювати положення тіла. Його суглоби подібні до людських ліктів і колін. Зараз дослідники вдосконалюють DIDEN 3.0, щоб він міг стабільно проходити через вузькі отвори всередині суден.

DIDEN Robotics також співпрацює з південнокорейськими суднобудівними компаніями HD Hyundai Samho, Hanwha Ocean та HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering. Для них стартап розробляє роботів, адаптованих до умов конкретних підприємств.

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DIDEN Robotics розробляє нового робота

Паралельно компанія працює над двоногим роботом DIDEN Walker. Його прототип планують завершити у четвертому кварталі цього року. Робота хочуть оснастити маніпулятором для автоматизації зварювання.

DIDEN Robotics також розвиває платформу DIDEN World для навчання штучного інтелекту у віртуальних симуляціях. Компанія працює над системою створення 3D-карт за допомогою чотирьох камер. До наступного року розробники планують створити повністю автономну систему ходіння без втручання оператора.

Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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