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30 серпня 2026, 10:40

Чи заберуть субсидію, якщо пенсіонер переїхав до дітей: пояснення ПФУ

Після переїзду пенсіонера до дітей житлову субсидію не обов’язково скасують. Однак про зміну фактичного місця проживання потрібно повідомити Пенсійний фонд України. Про це заявили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Після переїзду пенсіонера до дітей житлову субсидію не обов’язково скасують.

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У ПФУ пояснили, що має значення не лише місце реєстрації пенсіонера, а й те, де він фактично проживає та на яке житло призначена субсидія.

Як призначається субсидія

Житлова субсидія надається конкретному домогосподарству.

Водночас одна й та сама допомога не може одночасно призначатися за зареєстрованим, задекларованим і фактичним місцем проживання.

Тому якщо пенсіонер залишив свою квартиру чи будинок і фактично переїхав до дітей, він має повідомити про це Пенсійний фонд.

Коли потрібно повідомити Пенсійний фонд

Отримувач субсидії зобов’язаний інформувати ПФУ про зміни, які можуть вплинути на призначення або розмір допомоги.

Зробити це потрібно протягом 30 календарних днів з моменту виникнення таких змін.

Зокрема, повідомляти потрібно про зміну:

  • складу зареєстрованих або задекларованих мешканців;
  • соціального статусу;
  • складу сім'ї;
  • фактичного місця проживання.

Якщо пенсіонер переїхав до дітей, Пенсійний фонд може провести новий розрахунок субсидії з урахуванням нових обставин.

Читайте також: З 1 травня Пенсійний фонд перерахує субсидії: деталі

Чи врахують доходи дітей

Розмір субсидії визначають з урахуванням складу домогосподарства та його сукупного доходу.

Тому після переїзду пенсіонера до дітей розрахунок допомоги може змінитися.

Водночас сам факт проживання разом із дітьми не означає автоматичного скасування субсидії. Пенсійний фонд має оцінити обставини конкретного домогосподарства та визначити, чи зберігається право на допомогу і яким буде її розмір.

Що буде із субсидією на попереднє житло

Якщо пенсіонер більше не проживає у квартирі або будинку, на які була оформлена субсидія, це також впливає на право на допомогу.

Оскільки субсидія призначається з урахуванням фактичного проживання у житлі, не варто продовжувати отримувати її за старою адресою без повідомлення ПФУ.

У такій ситуації пенсіонеру варто уточнити у Пенсійному фонді, чи потрібно подавати нову заяву та декларацію, а також чи можливо оформити допомогу за новим місцем проживання.

Що потрібно зробити після переїзду

Щоб уникнути проблем із субсидією, після зміни місця проживання пенсіонеру варто:

  • повідомити Пенсійний фонд про переїзд;
  • вказати адресу фактичного проживання;
  • уточнити, чи потрібно подавати нову заяву та декларацію;
  • з’ясувати, як зміна складу домогосподарства вплине на розмір допомоги;
  • окремо уточнити, що буде із субсидією, призначеною на попереднє житло.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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