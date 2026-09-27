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27 вересня 2026, 10:34

Ексміністр оборони Федоров запускає «Армію роботів»

Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск «Армії роботів» — екосистеми роботизованих технологій для військових. Про це він повідомив 26 вересня.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск «Армії роботів» — екосистеми роботизованих технологій для військових.
Михайло Федоров

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Що відомо про проєкт Федорова

Проєкт має залучати defense tech-компанії, інженерів і капітал до розробки та масштабування роботизованих систем для війни. Серед потенційних застосувань — евакуація поранених, доставка боєприпасів, мінування та розмінування, розвідка, захист позицій та ураження цілей, розповів Федоров.

«Армія роботів» не буде окремою компанією. Федоров описує її як екосистему, в межах якої планують інвестувати у defense tech-компанії, запускати технологічні проєкти, створювати R&D та тестувати рішення разом із військовими.

На IT Arena відкрили пошук українських defense tech-компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями. Також команда шукає CTO або Tech Lead проєкту.

Федоров зазначив, що роботизація має зменшити участь людей у найбільш небезпечних завданнях на полі бою. За його словами, мета — щоб роботи першими заходили в зони, де сьогодні військові ризикують життям.

Колишній очільник Міноборони порівняв новий проєкт із запущеною у 2022 році «Армією дронів». За його словами, сьогодні безпілотники забезпечують понад 95% уражень, а в Україні працює понад 700 виробників БпЛА.

На думку Федорова, наступним етапом т ехнологічної війни має стати роботизація. Він зазначив, що Росія швидко копіює та масштабує військові технології, тому Україна має створювати нові технологічні рішення швидше за противника.

Федоров також повідомив, що продовжує працювати над концепцією технологічної війни AIR. LAND. ECONOMY вже з приватного сектору.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Skeptik777
Skeptik777
27 вересня 2026, 10:43
#
Федоров зазначив, що роботизація має зменшити участь людей у найбільш небезпечних завданнях на полі бою. На полі бою немає більш чи менш небезпечних завдань. Чому піхоту не включив до більш небезпечних?
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+45
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
27 вересня 2026, 12:12
#
Всё фигня, вчерашний день. Вот армия клонов, как в «Звёздных Войнах» — это сила!
И презентации делать дешевле, можно использовать кадры из фильма.
Пора собирать донаты.
+
+14
Три літри
Три літри
27 вересня 2026, 12:39
#
Де-де він її запускає? 😂
Щось вже не чутно армію прихильників.

Це мало сенс коли він був міністром. А хто він зараз? Людина що купила собі бронювання в фонді? Компанії навряд чи зацікавляться ідеями людини без важелів у владі та без грошей.
+
0
Три літри
Три літри
27 вересня 2026, 12:46
#
До слова так співпало що лише зараз почув від колег історію про те як маючи гроші купити собі статус заброньованого, цілком легальний: оце саме те що зробив Федоров, і мабуть Єрмак теж. Але є велика різниця між волонтерами Притулою та волонтером Федоровим. Принаймні на зараз.

А враховуючи історію з запровадженням Дії, не з самою ідеєю яка без сумнівів проривна, а з тяп-ляп імплементацією … дуже сумніваюсь що армія роботів перетвориться на щось реальне. Свістелкі та перделки.
+
0
Три літри
Три літри
27 вересня 2026, 12:48
#
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