Ексміністр оборони Федоров запускає «Армію роботів»

Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск «Армії роботів» — екосистеми роботизованих технологій для військових. Про це він повідомив 26 вересня.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про проєкт Федорова

Проєкт має залучати defense tech-компанії, інженерів і капітал до розробки та масштабування роботизованих систем для війни. Серед потенційних застосувань — евакуація поранених, доставка боєприпасів, мінування та розмінування, розвідка, захист позицій та ураження цілей, розповів Федоров.

«Армія роботів» не буде окремою компанією. Федоров описує її як екосистему, в межах якої планують інвестувати у defense tech-компанії, запускати технологічні проєкти, створювати R&D та тестувати рішення разом із військовими.

На IT Arena відкрили пошук українських defense tech-компаній та інженерів, які працюють із роботизованими технологіями. Також команда шукає CTO або Tech Lead проєкту.

Федоров зазначив, що роботизація має зменшити участь людей у найбільш небезпечних завданнях на полі бою. За його словами, мета — щоб роботи першими заходили в зони, де сьогодні військові ризикують життям.

Колишній очільник Міноборони порівняв новий проєкт із запущеною у 2022 році «Армією дронів». За його словами, сьогодні безпілотники забезпечують понад 95% уражень, а в Україні працює понад 700 виробників БпЛА.

На думку Федорова, наступним етапом т ехнологічної війни має стати роботизація. Він зазначив, що Росія швидко копіює та масштабує військові технології, тому Україна має створювати нові технологічні рішення швидше за противника.

Федоров також повідомив, що продовжує працювати над концепцією технологічної війни AIR. LAND. ECONOMY вже з приватного сектору.