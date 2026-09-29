Рада з фінансової стабільності назвала головні ризики для фінансового сектору України

Національний банк України оприлюднив одинадцятий Звіт про діяльність Ради з фінансової стабільності (РФС) за період із вересня 2025 року до серпня 2026 року.



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Головним ризиком для фінансової системи РФС визначила тривалу повномасштабну війну та атаки РФ на цивільну інфраструктуру і логістику. Додатковим фактором залишаються геополітичні ризики через нестабільність на Близькому Сході. За таких умов підтримка міжнародних партнерів залишається важливою для збереження макрофінансової стабільності України.



Рада під час своїх засідань оцінювала системні ризики та їхній можливий вплив на фінансовий сектор і економіку.

Кредитування та іпотека

У відповідь на нові виклики РФС схвалила оновлені Стратегію з розвитку кредитування та Стратегію з розвитку іпотечного кредитування.

Пріоритетними напрямами кредитування визначено:

підприємства оборонно-промислового комплексу;

сільське господарство;

енергетичну інфраструктуру;

переробну промисловість;

бізнес на територіях стійкості.

Окремо Рада розглянула вплив підвищеного податку на прибуток банків. РФС погодилася з тим, що така практика знижує стійкість банків до ризиків та їхній кредитний потенціал.



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Віртуальні активи

РФС також продовжила роботу над питанням регулювання ринку віртуальних активів. При підготовці відповідних рішень враховуються позиції зацікавлених сторін та міжнародних партнерів.

Рада з фінансової стабільності була створена у 2015 році як міжвідомчий майданчик для оцінки системних ризиків та підготовки рекомендацій щодо їхнього зниження.



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