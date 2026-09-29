Рада з фінансової стабільності назвала головні ризики для фінансового сектору України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 вересня 2026, 10:39

Рада з фінансової стабільності назвала головні ризики для фінансового сектору України

Національний банк України оприлюднив одинадцятий Звіт про діяльність Ради з фінансової стабільності (РФС) за період із вересня 2025 року до серпня 2026 року.

Національний банк України оприлюднив одинадцятий Звіт про діяльність Ради з фінансової стабільності (РФС) за період із вересня 2025 року до серпня 2026 року.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниГоловним ризиком для фінансової системи РФС визначила тривалу повномасштабну війну та атаки РФ на цивільну інфраструктуру і логістику.


► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головним ризиком для фінансової системи РФС визначила тривалу повномасштабну війну та атаки РФ на цивільну інфраструктуру і логістику. Додатковим фактором залишаються геополітичні ризики через нестабільність на Близькому Сході. За таких умов підтримка міжнародних партнерів залишається важливою для збереження макрофінансової стабільності України.


Рада під час своїх засідань оцінювала системні ризики та їхній можливий вплив на фінансовий сектор і економіку.

Кредитування та іпотека

У відповідь на нові виклики РФС схвалила оновлені Стратегію з розвитку кредитування та Стратегію з розвитку іпотечного кредитування.

Пріоритетними напрямами кредитування визначено:

  • підприємства оборонно-промислового комплексу;

  • сільське господарство;

  • енергетичну інфраструктуру;

  • переробну промисловість;

  • бізнес на територіях стійкості.

Окремо Рада розглянула вплив підвищеного податку на прибуток банків. РФС погодилася з тим, що така практика знижує стійкість банків до ризиків та їхній кредитний потенціал.


Читайте також: Долар тестує 45,50, євро прямує до 52: як глобальний шторм переписує курс гривні

Віртуальні активи

РФС також продовжила роботу над питанням регулювання ринку віртуальних активів. При підготовці відповідних рішень враховуються позиції зацікавлених сторін та міжнародних партнерів.

Рада з фінансової стабільності була створена у 2015 році як міжвідомчий майданчик для оцінки системних ризиків та підготовки рекомендацій щодо їхнього зниження.


Як ми повідомляли, НБУ може ще раз підвищити ставку: як розділилися думки членів КМП


Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами