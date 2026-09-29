У вівторок, 29 вересня, середній курс долара додав 9 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу. Курс євро додав 1 копійку у купівлі та втратив 1 копійку у продажу.
29 вересня 2026, 10:39
Курс валют 29 вересня: долар зміцнився після вчорашнього зниження
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,67−45,15 грн. Євро купують за 50,85 грн, а продають за 51,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,00, євро — 51,35−51,60 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,92−44,95 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,04−51,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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