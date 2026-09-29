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29 вересня 2026, 8:10

Найбільший банк Угорщини планує повний вихід з рф: що заважає

Найбільший банк Угорщини OTP розглядає можливість повністю піти з росії на тлі перевірки його російської діяльності європейськими регуляторами перед запланованим придбанням Luminor Bank. Про це пише Bloomberg.

Найбільший банк Угорщини OTP розглядає можливість повністю піти з росії на тлі перевірки його російської діяльності європейськими регуляторами перед запланованим придбанням Luminor Bank.
OTP Group

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Що відомо

Банк уже скоротив штат у рф на 25% і кількість відділень на 40%, хоча російський бізнес залишається прибутковим — за 2025 рік він приніс близько 635 млн доларів чистого прибутку.

Як пише видання, серед клієнтів OTP були компанії, пов'язані з «Газпромом», а також фірми, які надавали послуги російським державним структурам.

Російський напрям залишається для OTP прибутковим, за підсумками 2025 року місцева «дочка» отримала 202 млрд угорських форинтів чистого прибутку — близько 635 млн доларів.

Читайте також: Угорський OTP Bank купує балтійську банківську групу Luminor

Офіційна звітність групи підтверджує 202 млрд форинтів прибутку після оподаткування у рф за 2025 рік, що було на 48% більше, ніж роком раніше.

Перегляд стратегії

Генеральний директор OTP Group Петер Чаньї підтвердив Bloomberg, що група почала перегляд своєї подальшої роботи на російському ринку. За його словами, одним із можливих сценаріїв є повний вихід із рф. Результати стратегічного перегляду очікуються до кінця 2026 року.

«З огляду на стратегічний інтерес до країн Балтії та незначний прогрес у виведенні додаткових дивідендів із росії протягом останнього року, OTP розпочав перегляд своєї стратегії щодо російського ринку, зокрема й можливість повного виходу з нього», — заявив Чаньї.

Він додав, що під час ухвалення рішення група враховуватиме довгострокові інтереси акціонерів та стратегію міжнародного розширення. Ще раніше OTP офіційно повідомляв, що після початку повномасштабної війни намагався вийти з росії, однак зробити це не вдалося через зміну регуляторного середовища. Водночас група скорочувала свої ризики, зокрема через виведення дивідендів.

OTP хоче придбати великий банк у Балтії

Питання російського бізнесу набуло додаткового значення через плани OTP розширитися у країнах Балтії.

Угорська група планує придбати Luminor Bank, який працює в Естонії, Латвії та Литві. За даними Bloomberg, активи Luminor за підсумками минулого року перевищували 15 млрд євро.

Нагадаємо

OTP Group є одним із найбільших банків Центральної та Східної Європи. Група обслуговує 17,5 млн клієнтів, працює в 11 країнах і за останні два десятиліття завершила 25 банківських придбань. Її активи перевищують €130 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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