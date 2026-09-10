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10 вересня 2026, 15:39

ЄБРР погіршив прогноз для України: економіка зросте лише на 2,2%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оновив прогноз для України у вересневому Regional Economic Prospects. Банк очікує повільнішого відновлення економіки, ніж прогнозував раніше, через тривалі перебої з електроенергією, дефіцит працівників, проблеми з логістикою та дорожчу енергію.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оновив прогноз для України у вересневому Regional Economic Prospects.

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За новою оцінкою, реальний ВВП України зріс на 1,8% у 2025 році. У лютневому прогнозі ЄБРР очікував зростання на 2%, тобто фактичний результат виявився на 0,2 відсоткового пункту нижчим.

Прогноз на 2026 рік знижено з 2,5% до 2,2%. Таким чином, ЄБРР погіршив оцінку ще на 0,3 відсоткового пункту.

Водночас прогноз на 2027 рік залишився без змін — 4%. Такий темп зростання банк очікує за умови послаблення бойових дій і початку масштабного післявоєнного відновлення.

Війна та енергетика залишаються головними ризиками

ЄБРР зазначає, що українська економіка зберігає макрофінансову стабільність, однак її зростання стримують дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та перебої в логістиці.

Додатковим ризиком стали високі світові ціни на енергоносії. Через це зростають витрати українського бізнесу та домогосподарств, а інфляційний тиск посилюється.

Водночас масштабна міжнародна підтримка залишається ключовим фактором стабільності. На 2026−2027 роки вже передбачено понад €110 млрд зовнішнього фінансування, що, за оцінкою ЄБРР, має зменшити короткострокові фінансові ризики для України.


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Дефіцит бюджету залишається надзвичайно високим

За оцінкою банку, дефіцит державного бюджету без урахування грантів становив 23,6% ВВП у 2025 році, а у 2026 році очікується на рівні 19,3% ВВП.

ЄБРР пояснює це передусім надзвичайно високими видатками на оборону та соціальну сферу. Фінансування дефіциту значною мірою забезпечується міжнародними партнерами.

Таким чином, новий прогноз ЄБРР показує: економіка України продовжує зростати, але темпи відновлення залишаються слабкими, а швидке прискорення можливе лише за покращення безпекової ситуації та запуску масштабної реконструкції.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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