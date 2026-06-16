Українцям нагадали про штрафи за прострочений паспорт у 2026 році: чому не варто зволікати

У 2026 році штраф за прострочений паспорт в Україні залишається мінімальним — від попередження до 51 гривні за повторне порушення. Водночас недійсний паспорт може спричинити проблеми з банківськими послугами, оформленням документів, працевлаштуванням і перетином кордону. Про це відомо з постанови Кабінету Міністрів України № 1202 від 21 жовтня 2022 року та роз'яснення Державної міграційної служби України щодо дії паспортних документів під час воєнного стану.

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Які штрафи

Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає попередження за перше порушення та штраф від 17 до 51 гривні за повторне протягом року.

Недійсний паспорт — це не лише документ із завершеним терміном дії. Для паспортів-книжечок причиною недійсності може стати невклеєна фотографія після досягнення 25 або 45 років. ID-картки втрачають чинність після завершення встановленого строку дії — чотирьох років для осіб до 18 років і десяти років після повноліття.

Правила під час воєнного стану

Водночас під час воєнного стану діють спеціальні правила. Паспорти, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, а також паспортні книжечки без оновленої фотографії, залишаються дійсними до завершення воєнного стану та ще 30 днів після його скасування.

Хто ризикує отримати штраф

У матеріалі наголошується, що найбільші проблеми на кордоні через паспорт можуть виникнути у власників прострочених закордонних паспортів. Також використання недійсного паспорта може стати причиною відмови у відкритті банківського рахунку, проведенні нотаріальних дій, оформленні спадщини або отриманні окремих державних послуг.

До групи ризику належать власники паспортів-книжечок, які не вклеїли фото у 25 або 45 років, люди з ID-картками, термін дії яких уже сплив, а також громадяни, які перебувають за кордоном. Після завершення воєнного стану вони матимуть обмежений час для оновлення документів.

Станом на червень 2026 року воєнний стан продовжено до 2 серпня 2026 року, тому пільговий режим щодо дії таких документів поки залишається чинним. Однак після його завершення власникам документів доведеться привести їх у відповідність до вимог законодавства.