Українцям нагадали про штрафи за прострочений паспорт у 2026 році: чому не варто зволікати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 червня 2026, 9:27

Українцям нагадали про штрафи за прострочений паспорт у 2026 році: чому не варто зволікати

У 2026 році штраф за прострочений паспорт в Україні залишається мінімальним — від попередження до 51 гривні за повторне порушення. Водночас недійсний паспорт може спричинити проблеми з банківськими послугами, оформленням документів, працевлаштуванням і перетином кордону. Про це відомо з постанови Кабінету Міністрів України № 1202 від 21 жовтня 2022 року та роз'яснення Державної міграційної служби України щодо дії паспортних документів під час воєнного стану.

У 2026 році штраф за прострочений паспорт в Україні залишається мінімальним — від попередження до 51 гривні за повторне порушення.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які штрафи

Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає попередження за перше порушення та штраф від 17 до 51 гривні за повторне протягом року.

Недійсний паспорт — це не лише документ із завершеним терміном дії. Для паспортів-книжечок причиною недійсності може стати невклеєна фотографія після досягнення 25 або 45 років. ID-картки втрачають чинність після завершення встановленого строку дії — чотирьох років для осіб до 18 років і десяти років після повноліття.

Правила під час воєнного стану

Водночас під час воєнного стану діють спеціальні правила. Паспорти, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, а також паспортні книжечки без оновленої фотографії, залишаються дійсними до завершення воєнного стану та ще 30 днів після його скасування.

Хто ризикує отримати штраф

У матеріалі наголошується, що найбільші проблеми на кордоні через паспорт можуть виникнути у власників прострочених закордонних паспортів. Також використання недійсного паспорта може стати причиною відмови у відкритті банківського рахунку, проведенні нотаріальних дій, оформленні спадщини або отриманні окремих державних послуг.

До групи ризику належать власники паспортів-книжечок, які не вклеїли фото у 25 або 45 років, люди з ID-картками, термін дії яких уже сплив, а також громадяни, які перебувають за кордоном. Після завершення воєнного стану вони матимуть обмежений час для оновлення документів.

Станом на червень 2026 року воєнний стан продовжено до 2 серпня 2026 року, тому пільговий режим щодо дії таких документів поки залишається чинним. Однак після його завершення власникам документів доведеться привести їх у відповідність до вимог законодавства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+12
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
16 червня 2026, 9:51
#
Мне в ЦНАПе так и сказали — идите с миром и не морочьте голову (я хотел оставить бумажный паспорт, просто вклеить новое фото), мол, пока это не критично.))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає artem890047 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами