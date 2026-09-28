Ціна на газ для населення не зміниться: уряд продовжив спецправила до 2027 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 вересня 2026, 14:30

Ціна на газ для населення не зміниться: уряд продовжив спецправила до 2027 року

Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов’язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Для населення ціна на газ залишатиметься незмінною протягом усього осінньо-зимового періоду. Про це 28 вересня повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов’язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року.
Денис Шмигаль

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання. Крім того, продовжать діяти умови продажу газу операторам газорозподільних систем та для когенерації на прифронтових територіях.

«Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною», — повідомив Шмигаль.

Шмигаль заявив, що продовження ПСО має забезпечити стабільне постачання природного газу та надійну роботу ринку. Також, за його словами, це має підтримати стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом.

Читайте також: Україна подала заявку до ядерного агентства ОЕСР: Шмигаль назвав головні завдання

«Це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку й надійність функціонування ринку, а також стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом», — зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль також наголосив, що газова галузь зазнала значних втрат через російські атаки. Попри це, держава продовжить створювати умови для захисту людей.

Як стало відомо у липні, НКРЕКП вирішила не нараховувати плату за розподіл газу споживачам, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії та непридатне для безпечного використання. Також у таких випадках не стягуватимуть плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, а споживачам не потрібно щомісяця передавати показання лічильника, поки користуватися газом неможливо.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
36619677
36619677
28 вересня 2026, 14:50
#
Популістичне рішення щоб не дратувати людей, які і так ледь тримаються на фоні корупційних скандалів. При такій ціні то можна газ палити не дивлячись на лічильник.
Проте чим довше відтерміновуємо тим більше вдарить, хоча можна ж навіть мінімально підняти
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами