Ціна на газ для населення не зміниться: уряд продовжив спецправила до 2027 року

Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов’язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Для населення ціна на газ залишатиметься незмінною протягом усього осінньо-зимового періоду. Про це 28 вересня повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

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Рішення також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання. Крім того, продовжать діяти умови продажу газу операторам газорозподільних систем та для когенерації на прифронтових територіях.

«Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною», — повідомив Шмигаль.

Шмигаль заявив, що продовження ПСО має забезпечити стабільне постачання природного газу та надійну роботу ринку. Також, за його словами, це має підтримати стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом.

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«Це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку й надійність функціонування ринку, а також стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом», — зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль також наголосив, що газова галузь зазнала значних втрат через російські атаки. Попри це, держава продовжить створювати умови для захисту людей.

Як стало відомо у липні, НКРЕКП вирішила не нараховувати плату за розподіл газу споживачам, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії та непридатне для безпечного використання. Також у таких випадках не стягуватимуть плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, а споживачам не потрібно щомісяця передавати показання лічильника, поки користуватися газом неможливо.