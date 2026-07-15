Українці не платитимуть за газові послуги, які фактично не отримують

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення, яким споживачі, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії росії та не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації, не нараховуватиметься плата за послугу розподілу газу. Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

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Що відомо про рішення

Разом із тим рішення передбачає:

ненарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у випадках, визначених законодавством;

звільнення побутових споживачів від обов'язку щомісяця передавати оператору газорозподільної системи показання лічильника газу протягом періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується.

Необхідність внесення змін зумовлена тим, що нормативно-правові акти Нацкомісії потребували приведення у відповідність до закону України № 4825-ІХ, оскільки плата за розподіл природного газу розраховується виходячи із замовленої річної потужності, а не фактичного споживання.

«Відтепер громадяни, які через наслідки війни не можуть користуватися природним газом через наявність небезпеки використання газового обладнання, не сплачуватимуть за послуги, які фактично не отримують», — наголосили в Нацкомісії з енергетики.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного оприлюднення.