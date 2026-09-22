Дизель за 100: чому в Україні дорожчає пальне та чи буде його дефіцит

В Україні розгортається справжнє цінове ралі пального. Тижнем раніше в деяких мережах (зокрема, Socar) на стелах вперше з'явився цінник у 100 гривень за літр. За такою вартістю заправки продавали преміальні марки дизеля.

Наприкінці минулого тижня окремі АЗС почали виставляти ціну в 100 гривень і більше на звичайний дизель. Так, дніпровська мережа Neftek почала торгувати звичайним дизельним пальним за 100 гривень, а преміальним — за 102 гривні за літр.

Багато мереж при цьому не наважуються переступити поріг у 100 гривень та продають дизель за 99,9 гривень. Як зазначає засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін, це може бути пов'язано, зокрема, з технічними можливостями — не всі мають стели з тризначними віконцями для цін.

Загалом дизельне пальне в середньому в Україні, за даними компанії «А-95», лише за два дні, з 17 до 18 вересня, зросло в ціні на 44 копійки — до 98,6 гривень за літр. Але деякі заправки підвищили цінники значно суттєвіше.

Дорожчає також бензин. За даними консалтингової компанії «А-95», за 17−18 вересня цінник на нього підвищився на 67 копійок — у середньому у країні до 88,9 гривень за літр. Станом на 21 вересня бензин коштує вже 89,15 гривень.

І, як кажуть експерти, це ще не кінець цінових гойдалок, пальне може ще більше подорожчати. Водночас водіїв лякають і точковим дефіцитом нафтопродуктів (який вже спостерігається на окремих АЗС).

«Мінфін» розбирався, що відбувається на українському ринку пального, чому дорожчають бензин та дизель, і до яких цін готуватися водіям.

Цінники стають тризначними

Наприкінці минулого тижня українські заправки вкотре переписали цінники на бензин та дизель.

Найвищу планку взяла мережа Neftek — вона першою наважилася встановити цінник на звичайний дизель на рівні 100 гривень за літр, а на преміальний — 102 гривні. Також у цій мережі подорожчав на понад гривню бензин — до 92 гривень за літр.

Багато мереж (ОККО, UPG, WOG, Socar, Parallel, Amic тощо) цінники на дизель не змінювали. Раніше вони встановили досить високу планку, і підвищувати її ще більше поки що не поспішають.

Так, дизель на перерахованих АЗС коштує 99,9 гривень за літр. При цьому ці мережі продовжують підвищувати цінники на бензин.

За 17−18 вересня бензин А-95 на ОККО зріс у ціні на 86 копійок — до 92,7 гривень за літр, на Socar — на 2 гривні — до 93,9 гривень, на Parallel — на гривню — до 86,9 гривень за літр.

Державна «Укрнафта» підвищила цінники і на бензин, і на дизель відразу на 2 гривні — до 86,9 та 97,9 гривень відповідно.

За даними профільного майданчика enkorr, до трійки найдешевших за дизелем входять VostokGaz, «Свої» та «Фактор» (94,9, 95,9 та 96,9 гривень за літр відповідно), а за бензином — VostokGaz, «Свої» та «Роднік» (83,9, 83,5 та 81,9 гривень відповідно).

При цьому різниця у цінниках у преміальних мережах пального та дискаунтерах скорочується. Станом на 18 вересня вона склала 4,63 гривень за бензином (мінус 81 копійка за тиждень) та 5,54 гривень за дизелем (мінус 2,43 гривень).

Багато мереж, підвищуючи цінники, почали різати програми лояльності: тобто отримати на картку по 1−4 гривні за кожен придбаний літр пального «тимчасово» неможливо.

За даними цінового моніторингу «Мінфіну», якщо 2 вересня бензин А-95 коштував у середньому 80,7 гривень, а дизель — 91,31 гривень за літр, то 18 вересня бензином торгували вже за 88,99 гривень, а дизелем — за 98,68 гривень. Тобто трохи більше ніж за два тижні бензин А-95 злетів у ціні майже на 9 гривень, а дизель — на понад 7 гривень за літр.

Чому так різко подорожчало пальне?

Чи сягнуть котирування $120?

Основною причиною чергового злету цін на нафтопродукти стало подорожчання нафти. Раніше Саудівська Аравія зупинила свій головний трубопровід «Схід-Захід» після атак на нього, після чого нафта на світових біржах підскочила до 110 доларів за барель. Через цей трубопровід сира нафта поставляється до експортного хабу «Янбу» у Червоному морі, який після блокування руху через Ормузьку протоку став одним із головних альтернативних маршрутів для нафтового судноплавства.

Минулого тижня котирування трохи впали, хоча й залишаються досить високими (близько 104,8 доларів за барель).

Зниження цін майже на 1% відбулося на тлі повідомлень про те, що Саудівська Аравія пропонує додаткові партії нафти з поставками через Оман, що послабило побоювання про перебої з обсягами цього продавця.

Також подальше зростання цін на нафту стримує очікування послаблення напруженості на Близькому Сході напередодні саміту США та Китаю.

При цьому Reuters пише, що додаткові обсяги нафти з Саудівської Аравії лише частково компенсують зниження постачань через порти на Червоному морі, і це, нібито, стримує подальше зниження цін на нафту.

Крім того, ситуація на Близькому Сході залишається досить складною. Хусіти атакують безпілотниками міста та критичну інфраструктуру в Саудівській Аравії, та у відповідь завдає ударів по території Ємену, тобто, крім Ірану, з'явилася ще одна «гаряча зона».

Як зазначив керівник відділу енергетичних досліджень DBS Bank Сувро Саркар, сценарій, який передбачає продовження атак та інцидентів в Ормузькій протоці та на Червоному морі, не виключає, що котирування на нафту можуть зрости до 120 доларів за барель, перш ніж потенційно повернутися до позначки близько 100 доларів за барель.

Слідом за нафтою змінюються ціни і на нафтопродукти в Європі (яка є головним постачальником пального до України).

Так, 15 вересня спотові ціни на дизель у ЄС злетіли до рекордних 1 664 доларів за тонну, подорожчавши за день на 89 доларів, а за 5 днів — на 172 долари (це приблизно 7,7 гривень на літрі).

При цьому в період весняної кризи пального максимальні котирування на нафтопродукти не перевищували 1 593 долари за тонну, тобто цього разу цінники перевершили весняний максимум.

Ф'ючерси на газойль (бензин) 15 вересня підвищилися на 76 доларів за тонну — до 1 568 доларів.

Це спровокувало зростання оптових цін на пальне в Україні. Вже 16 вересня ціни на оптові партії дизеля досягли 95,5−96 гривень, а окремі продавці виставили прайс відразу в 101 гривню за літр. Тобто цінники на опті стали вищими, ніж у роздробі.

Після того, як котирування на нафту пішли донизу, почали дешевшати й нафтопродукти в ЄС: за дизелем — до 1 553 доларів, а за бензином — до 1 328 доларів за тонну.

На українському оптовому ринку 18 вересня мінімальні ціни на дизель склали 92−94 гривні за літр, залежно від регіону, тобто вони залишаються досить високими, але все ж таки не зростають, і цей факт вже тішить роздрібних покупців.

Голова компанії «А-95» Сергій Куюн звертає увагу на той факт, що різниця в оптовій вартості дизеля та бензину сягає майже 300 доларів, тоді як до війни в Ірані не перевищувала 50 доларів, а переважно становила 10−20 доларів за тонну. За словами експерта, цей факт ілюструє насамперед дизельну проблематику нинішньої кризи пального, оскільки продукт має попит і раніше його багато йшло з Перської затоки та рф. Європа відмовилася від імпорту дизеля з росії, зробивши ставку на Близький Схід, що до початку війни в Ірані спрацювало, а потім — обернулося ціновим шоком.

У результаті високі цінники на пальне спостерігаються не лише на українських, а й на європейських АЗС. Зокрема, у Німеччині цінник на дизель перевищив 2,5 євро, а у Франції — й зовсім брак пального.

«Перспективи такі ж туманні, як і майбутня зміна подій на Близькому Сході. Поки що котирування трохи присіли, можливо, на цих рівнях ситуація стабілізується. Тому що світова економіка таких цін не вивезе, і це має включити механізм, який зупинить цей зліт», — зазначає Куюн.

За словами аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука, для світової економіки критичним є цінник на нафту в 120 доларів. Щойно його буде досягнуто і він затримається на цій позначці тривалий час, не виключено скочування світу в нову рецесію. «Зрозуміло, що у цьому ніхто не зацікавлений, тому таких високих цін намагатимуться не допустити», — каже Корольчук.

Експерти кажуть, що за нинішніх котирувань на нафту та нафтопродукти середня вартість бензину та дизеля в Україні може ще трохи підвищитися — на 1−2 гривні за літр, оскільки надходять дорожчі обсяги нафтопродуктів. При цьому переписуватимуть прайси насамперед ті заправки, які поки що не поспішають задирати їх максимально. АЗС, на яких ціни на той же дизель впритул наблизилися до 100 гривень за літр або перевищили цю планку, найімовірніше, візьмуть паузу і до останнього тягнутимуть із подорожчанням, оскільки цінник у 100 гривень є своєрідною «психологічною червоною лінією» для водіїв.

При цьому компенсуватимуть втрату власної маржі заправки подальшим урізанням або взагалі скасуванням програм лояльності.

Чи загрожує Україні дефіцит пального

Але в Україні є ризики не лише подорожчання, а й дефіциту пального.

На деяких АЗС вже зараз спостерігаються перманентні перебої то з бензином, то з дизелем. Самі заправники кажуть, що пальне «тільки закінчилося», а бензовози з новими партіями «в дорозі», тобто головна причина — перебої з логістикою.

Але ситуація може погіршитися, оскільки Саудівська Аравія вже попередила європейських нафтопереробників про скорочення постачання сирої нафти у жовтні (аж до повної зупинки постачання на деякі заводи). «А перекупити додаткову нафту вже немає де, навіть за великі грошей», — говорить Льоушкін. Він також додав, що без нафти ризикує залишитись Польща, і для нас це погано, оскільки великі обсяги пального ми імпортуємо саме з цієї країни.

Крім того, страждає українська паливна логістика. Ворог атакував уже сотні заправок і намагається перервати ланцюжок постачання імпортних нафтопродуктів до України.

Влада поставила за мету створити стратегічні запаси пального (прийнято Постанови, що передбачають страхування паливних ризиків, надання компаніям пільгових кредитів на спорудження підземних резервуарів).

«Суми достатні — до 1 млрд гривень на руки під цільове використання, та обмежений термін реалізації проєкту (обговорювали рік). Але є нюанси. Перший: узгодження проєкту нового резервуару — 1−1,5 року. Будівництво — ще щонайменше пів року. Тобто захищені сховища можуть з'явитися через 2−2,5 роки, у найкращому разі. Якщо лібералізують бюрократію, буде вдвічі швидше. Крім того, держава сама працює над створенням підземного парку для зберігання нафтопродуктів. Але до зими не буде нічого, це факт. Тобто централізованого запасу не буде», — зазначає Сергій Куюн.

Він радить споживачам самим робити максимальні запаси пального, не виключаючи, що можуть бути локальні перебої з ресурсом.

Зазначимо, що багато водіїв уже прийняли цю пораду до уваги. Цими вихідними на деяких заправках спостерігалися черги, водії не лише заправляли повні баки, але ще й заливали пальне до каністрів. Запаси створюють також бізнес та муніципалітети.

Водночас такі масові закупівлі дозволяють АЗС підтримувати високий рівень продажів і далі підвищувати цінники, адже на тлі страшилок про «дефіцит пального» багато покупців на прайси вже не дивляться — поспішають придбати бензин чи дизель, «доки ще більше не подорожчали».