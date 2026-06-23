Без готівки та зайвого клопоту: кращі цифрові рішення для прийому платежів та автоматизації звітності

Прийом карткових платежів давно став базовою функцією для будь-якого бізнесу в Україні — від кав’ярні на районі до маркетплейсу національного масштабу. Тренд останніх років — поява платіжних провайдерів, які поряд з еквайрингом закривають фіскалізацію, інвойсинг у месенджерах, аналітику та повернення в одному кабінеті, звільняючи підприємця від походів у банк і ручної звітності до ДПС. Розповідаємо, що сьогодні пропонує українському бізнесу п’ятірка платіжних сервісів, на які точно варто звернути увагу підприємцям.

iPay.ua — український платіжний провайдер, що працює з 2008 року. За даними компанії, сервіс обробляє понад мільйон транзакцій щодня, обслуговуючи звичні повсякденні сценарії — поїздки у таксі та громадському транспорті, оплату комуналки, покупки у ритейлі й онлайн-замовлення.

Серед партнерів iPay.ua — більшість українських банків, мережі АЗК WOG, UPG, SOCAR, Сільпо, Сушия, Uklon, комунальні Yasno й Київводоканал. Окремий пласт співпраці — державні та міські цифрові сервіси: «Київ Цифровий», «Укрзалізниця», транспортні системи десяти міст України. Рішення компанії відзначені нагородами Visa та Mastercard, а також преміями Ukrainian Fintech Awards, PaySpace Magazine Awards та «Вчасно».

Логіка продукту iPay.ua — єдина екосистема, у якій онлайн-еквайринг, офлайн-приймання та фіскалізація працюють як один процес. Для офлайн-точок це Android-POS, що поєднує термінал, касу й ПРРО в одному пристрої з автономністю до 48 годин — критично для мобільної торгівлі та умов нестабільного енергопостачання. Паралельно сервіс інтегрований із зовнішніми ПРРО Вчасно.Каса й Checkbox: бізнес обирає зручний формат фіскалізації.

В онлайні iPay.ua пропонує брендовані checkout-сторінки, Apple Pay і Google Pay, рекурентні платежі, холдування, split-розрахунки для маркетплейсів і гнучку систему повернень. Окремий інструмент — інвойсинг: платіжне посилання генерується за секунди й надсилається покупцеві через Viber, Instagram, SMS чи e-mail. Фактично бізнес може приймати оплату без власного сайту. За тією ж логікою працює QR-оплата — для кур'єрських служб, HoReCa й виїзної торгівлі.

Серед нових напрямів — платіжний метод «Мій Банк» за моделлю Pay by Bank: прямі IBAN-перекази з підтвердженням у банківському застосунку, без використання картки. Аналогічні рішення вже стали стандартом у Європі — iDEAL у Нідерландах та BLIK у Польщі.

iPay.ua має власну процесингову платформу, що дає контроль над маршрутизацією транзакцій, а одночасна співпраця з кількома банками-еквайрами підвищує конверсію та знижує ризик технічних відмов. Безпеку забезпечують сертифікація PCI DSS v4.0.1, технологія Smart 3D Secure, протоколи Visa Secure і Mastercard Identity Check та власна антифрод-система, що аналізує 300+ параметрів кожної транзакції у реальному часі.

Підключення повністю дистанційне — з відеоверифікацією й електронними договорами. У межах одного кабінету бізнес керує кількома юридичними особами, веде аналітику, оформлює повернення та інвойси. Доступні готові рішення для e-commerce, телеком-операторів і благодійних фондів.

PSP PLATON — платіжний провайдер із 14-річною історією, який обробляє понад 7 мільйонів транзакцій щомісяця і обслуговує більш ніж 2500 клієнтів. Компанія є партнером Visa та одним з небагатьох офіційних реселерів Cybersource by Visa — глобального процесингового та антифрод-рішення корпоративного класу, доступ до якого раніше мали переважно великі банки.

Однією з переваг PSP PLATON є швидкість онбордингу та підключення. Завдяки повній цифровізації процесів, ФОП може пройти верифікацію через Дія.Підпис повністю онлайн за лічені хвилини, а великий бізнес (ТОВ) супроводжує персональний аккаунт-менеджер. Компанія гарантує налаштування шлюзу та підписання договору з боку провайдера впродовж двох робочих днів — для ринку інтернет-еквайрингу це точно прорив.

PSP PLATON інтегрував вбудований ПРРО безпосередньо у платіжну платформу. Фіскалізація онлайн-оплат та автоматична передача чеків до ДПС відбуваються в межах одного кабінету, що повністю звільняє мікробізнес від операційних витрат на стороннє спеціалізоване ПЗ. Інший критичний запит закриває розумний інвойсинг: платіжні посилання генеруються миттєво та стабільно працюють в Telegram, Viber, Instagram Direct, SMS та e-mail, що фактично дозволяє бізнесу працювати навіть без сайту що є важливим для сфери послуг та фрілансу.

Технологічний стек Payment Provider Platon розроблений для максимізації прибутку мерчантів та підвищення конверсії:

Visa Payment Passkey: біометричне підтвердження оплат (FaceID/TouchID) мінімізує кількість кинутих кошиків.

Гнучка оплата частинами: підключення програм розстрочки від ПриватБанку, monobank, Ощадбанку та А-Банку збільшує продажі мерчантів до 40%, а середній чек — до 20%

Smart-каскадинг: автоматичне каскадування транзакцій між кількома банками-еквайрами гарантує безперебійність прийому оплат за будь-яких умов.

Сучасні B2B-інструменти: холдування коштів до 30 днів, автоматичне розщеплення платежів для маркетплейсів, токенізація карток VTS/MDES, готова лінійка CMS-модулів (WordPress, OpenCart, Magento, PrestaShop) та мобільні SDK для Android та iOS.

Серед клієнтів PSP PLATON національна мережа «Люксоптика», фінтех-лідер Moneyveo, сервіс таксі Uklon та ритейл-гігант «Епіцентр». Компанія є активним членом Української асоціації фінтеху та інноваційних компаній (UAFIC) та володіє послідовною колекцією нагород PaySpace Magazine Awards, утримуючи стабільне місце в ТОП-3 лідерів еквайрингу та офіційний статус Industry Legend 2025.

uapay.ua

UAPAY — національний платіжний сервіс, заснований у 2013 році. Компанія має ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг. Базовий продукт — UAPAY Checkout з прийомом Visa, Mastercard і ПРОСТІР, рекурентними платежами, ескроу-розрахунками та мультикошиком для маркетплейсів. Тариф «Швидкий старт» — 2% без абонплати; для оборотів від 5 млн грн на місяць комісія знижується до 1,6%. У вересні 2025 року UAPAY запустив автоматичну фіскалізацію через інтеграцію з сервісом ПРРО Checkbox.ua: чеки продажу та повернення формуються й передаються до ДПС без участі бухгалтера. У лютому 2026-го компанія запустила платіжний віджет без редиректів і увійшла до топ-10 фінтех-компаній за версією Forbes Україна.

portmone.com.ua

Portmone — один із найдовгограючих гравців українського ринку електронних платежів, на якому компанія працює 24 роки. За власними даними, сервіс обслуговує понад 10 000 мерчантів з конверсією платежів 98%. Portmone першою з українських компаній пройшла міжнародний аудит безпеки PCI DSS і отримала відповідний сертифікат від SRC. Для бізнесу доступні брендована платіжна сторінка, платіжні посилання та QR-коди, масові рахунки (до 100 одночасно), холдування коштів до 7 днів, розстрочка від ПриватБанку, monobank і Ощадбанку, автоплатежі та боти для оплат у Viber і Telegram. Безкоштовний вбудований ПРРО з автоматичною фіскалізацією чеків та звітністю до ДПС позиціонується як інструмент для широкого спектра галузей бізнесу.

upc.ua

Ukrainian Processing Center (UPC) — український процесинговий центр, заснований у 1997 році, що входить до групи Raiffeisen Bank International AG (Австрія). За даними самої UPC, з компанією співпрацюють 23 банки, у її процесингу обслуговується 13,5 млн карток, понад 85 тис. POS-терміналів і 2,1 тис. банкоматів, а річний обсяг обробки сягає 2,3 млрд транзакцій. UPC першою в Україні отримала статус процесора Visa та Mastercard. Бізнес-модель орієнтована переважно на B2B-сегмент — банки, фінтех-компанії та великі торговельні мережі. Спектр сервісів охоплює e-commerce-еквайринг із 3DS 2.0 та SCA, POS- й ATM-еквайринг, грошові перекази, емісію карток на базі IS-Card, Open Banking, ISaaS і PayByBank. Компанія має сертифікати PCI DSS, PCI PIN Security та 3-D Secure.