Fire Point отримає понад 107 млрд грн за контрактами на БПЛА у 2025-2026 роках

Держава уклала з компанією Fire Point контракти на закупівлю безпілотних систем на понад 107 млрд грн у 2025−2026 роках. Про це Міністерство оборони повідомило у відповідь на запит Центру протидії корупції.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки передбачено контрактами

У 2025 році загальна сума контрактів із ТОВ «Файєр Поінт» на закупівлю безпілотних систем становить 56,743 млрд грн. Ще 50,7 млрд грн припадає на контракти на 2026 рік. Загальна сума контрактів за два роки становить 107,443 млрд грн.

Читайте також: На оборону бракує $27 млрд: $7 млрд уряд планує знайти через жорстку економію

Що відповіло Міноборони

Ці дані Міністерство оборони надало у відповідь на запит Центру протидії корупції.

Запит стосувався державних контрактів на закупівлю безпілотних систем у ТОВ «Файєр Поінт». Відповідь підготував Департамент розвитку систем озброєнь та технологій Міноборони.

У документі наведені загальні суми укладених контрактів за 2025 та 2026 роки. Розбивки за кількістю безпілотників або вартістю окремих систем у відповіді немає.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Fire Point планує розгорнути в Данії виробництво твердого ракетного палива для європейських країн. Завод будують поблизу авіабази Скрюдструп у Південній Ютландії. Проєкт має збільшити виробничі можливості для постачання компонентів, необхідних для ракетних технологій.