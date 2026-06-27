Множинне громадянство: Кабмін розширив перелік країн

Кабінет Міністрів України розширив перелік країн, з якими дозволено мати подвійне (множинне) громадянство. До цього списку увійшла Республіка Молдова, яка стала вже 34-ю державою у «білому списку». Українці, які проживають у Молдові, відтепер зможуть набути громадянство України за спрощеною процедурою. Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Завдяки нововведенню громадяни Молдови зможуть отримати український паспорт усього за кілька місяців замість років. Відповідне рішення ухвалюватиме керівник Державної міграційної служби без необхідності видання указу президента. Головна особливість спрощеного порядку полягає в тому, що заявники не зобов'язані відмовлятися від свого поточного паспорта.

Іспити онлайн та етнічний фактор

Для набуття українського громадянства іноземцям необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України. Наразі це можна зробити лише на території України, проте для жителів Молдови уряд планує запровадити можливість дистанційного складання тестів.

За словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, включення Молдови до цього переліку зумовлене її послідовною підтримкою суверенітету України, засудженням російської агресії, приєднанням до санкцій та Формули миру.

Крім того, важливу роль відіграв етнічний фактор. За даними перепису 2024 року, українці становлять близько 5% населення Молдови (244−263 тисячі осіб), а загалом разом із вимушеними переселенцями українська громада в країні налічує понад 400 тисяч осіб. Понад тисяча громадян Молдови вже мають офіційний статус закордонного українця.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 15 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження інституту множинного громадянства. Верховна Рада ухвалила даний закон 18 червня 2025 року.

Що передбачає закон про множинне громадянство

Іноземці з визначених урядом країн можуть значно легше отримати український паспорт, а українці, відповідно, мають законне право офіційно набувати громадянство цих держав, не відмовляючись від українського.

Першу версію списку Кабмін затвердив у листопаді 2025 року — тоді до нього входили лише п'ять стратегічних партнерів (Канада, Німеччина, Польща, США та Чехія). З того часу перелік пережив кілька хвиль розширення, остання з яких відбулася у травні 2026 року.

Стаття 4 Конституції України й надалі декларує принцип єдиного громадянства. Оскільки під час дії воєнного стану вносити зміни до Основного Закону заборонено, всі правові засади наразі регулюються виключно спеціальними законами.

У яких випадках дозволяється множинне громадянство

у разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

у разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

у разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

у разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

у разі набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинне громадянство не допускатиметься для тих, хто має громадянство росії (яка визнана Верховною Радою державою-агресором/окупантом) або ж іншої держави, що не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Основні цілі та переваги множинного громадянства

Запровадження інститут множинного громадянства стало відповіддю на низку демографічних та безпекових викликів, а також на гостру потребу відновлення та збереження зв’язку з мільйонами українців, які проживають за межами держави. Про це раніше зазначали в уряді.

Заступниця голови Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук пояснила, що ухвалений закон не робить порушниками тих українців, які вже де-факто мають два паспорти — український та іншої країни проживання.

За словами Кравчук, новий закон має кілька важливих завдань: