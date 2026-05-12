Валюта
Депозити
Кредити
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Валюта
12 травня 2026, 8:41

Еміграція з Німеччини зростає: найпопулярніші країни для переїзду

Швейцарія, як і раніше, є найпопулярнішим місцем проживання німців у Європі за межами Німеччини. За даними Федерального статистичного відомства, на початку 2025 року там проживало близько 329 900 громадян ФРН, пише DW.

Що показує статистика

Німці залишаються другою за чисельністю групою іноземців у Швейцарії після італійців. Ця цифра продовжує зростати: порівняно з попереднім роком — на 6300 осіб, або на 1,9 відсотка. За останні десять років приріст склав 10,7 відсотка — приблизно 32 тисячі осіб.

У статистиці щодо Швейцарії та інших держав Європи не враховуються громадяни ФРН, які мають ще й громадянство країни проживання.

Австрія — стрімке зростання

В Австрії — другій за популярністю європейській країні серед німецьких мігрантів — на початку 2025 року проживало близько 239 500 громадян Німеччини. Це найбільша група іноземців в Австрії. Зростання тут відбувається швидше, ніж у Швейцарії: за рік кількість новоприбулих німців збільшилася приблизно на 6700 осіб (плюс 2,9 відсотка). За десятиліття показник зріс на 40,5 відсотка, що відповідає приблизно 69 тисячам осіб.

Іспанія стає дедалі популярнішою

Іспанія теж залишається затребуваним напрямком міграції німців. На початку 2025 року там проживали близько 131 800 громадян Німеччини. Після багаторічного зниження їхня чисельність почала зростати з 2022 року. За останній рік приріст склав близько 3800 осіб (три відсотки). Однак загалом показник все ще нижчий за рівень десятирічної давності приблизно на три тисячі осіб.

Хто і чому емігрує з Німеччини

Причини переїзду — як-от робота, навчання чи клімат — у статистиці не фіксуються. Однак вікова структура показує відмінності: в Австрії серед німців більше молоді, тоді як в Іспанії помітно вища частка людей похилого віку. А частка німців старше 65 років в Іспанії становить майже 27 відсотків, що приблизно вдвічі більше, ніж в Австрії.

У серпні 2025 року німецька газета Handelsblatt писала, що все більше громадян країни залишають її через розчарування повсякденною реальністю: їх втомлюють бюрократія, високі податки, складні правила ведення бізнесу та відчуття життя за жорстким «сценарієм середнього класу». Серед молодих німців особливо часто виїжджають освічені фахівці, самозайняті та підприємці.

Раніше «Мінфін» писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче скасувати 8-годинний робочий день. Для мільйонів працівників у Німеччині скоро може багато що змінитись. Федеральний міністр праці Бербель Бас оголосила 6 травня у Бундестазі, що вже у червні представить відповідний законопроєкт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

Qwerty1999
12 травня 2026, 9:57
Ничего страшного не вижу — украинские граждане
без проблем заменят уехавших, как пенсионеров
так и молодёжь.
IrishRepublican
12 травня 2026, 11:11
Треба менше будувати застійний євросовок — тоді і бажаючих виїжджати буде поменше
