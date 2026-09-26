Працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок: що важливо знати

Офіційна робота після виходу на пенсію дозволяє продовжувати накопичувати страховий стаж. Якщо роботодавець сплачує за працівника страхові внески, цей період враховується під час наступного перерахунку пенсії. За інформацією Пенсійного фонду України, працюючим пенсіонерам пенсію можуть перерахувати автоматично після набуття додаткового страхового стажу, пише «На пенсії».

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Коли виникає право на перерахунок

Перерахунок проводиться, якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку людина:

набула щонайменше 24 місяці страхового стажу;

або набула менше 24 місяців стажу, але з моменту попереднього призначення чи перерахунку минуло два роки.

Фінансова консультантка Наталія Бубнова радить працюючим пенсіонерам перевіряти дату останнього перерахунку та кількість набутого після нього страхового стажу.

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Чи врахують нову зарплату

У певних випадках під час перерахунку може враховуватися не лише додатковий страховий стаж, а й заробітна плата, яку людина отримувала після виходу на пенсію.

Однак зарплату включають до розрахунку лише тоді, коли це дає пенсіонеру вигідніший результат.

Які підвищення працюючий пенсіонер отримує не одразу Статус працюючого пенсіонера впливає на окремі доплати та підвищення.

Зокрема, під час роботи не проводять перерахунки пенсії, пов’язані зі зміною прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Такі зміни враховуються після звільнення.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 грн, а мінімальна зарплата — 8647 грн. Для непрацюючих пенсіонерів це може впливати на окремі мінімальні гарантії та доплати, тоді як працюючим відповідний перерахунок проводять після припинення трудової діяльності.

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Після звільнення також може бути переглянута доплата за понаднормативний страховий стаж, якщо її розмір залежить від прожиткового мінімуму.

Чи зменшують пенсію через роботу

Сам факт працевлаштування не означає автоматичного утримання частини пенсії.

Однак статус працюючого або непрацюючого пенсіонера впливає на право на окремі підвищення та доплати.