У Києві встановили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Для населення вартість послуги становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідне розпорядження КМДА вже підписане, пройшло необхідні процедури погодження в органах юстиції та набере чинності після офіційного оприлюднення.
У Києві суттєво підвищили тарифи на воду: скільки платитимуть мешканці
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Тариф майже 90 грн поки не застосовуватимуть
Раніше в столиці обговорювався тариф на рівні майже 90 грн за кубометр, однак для населення його наразі не вводитимуть.
Місто разом із «Київводоканалом» планує поступово приводити тарифи у відповідність до фактичних витрат підприємства, водночас враховуючи інтереси споживачів.
Тариф 63,79 грн/куб. м, який зараз вводять у дію, був затверджений ще у 2025 році НКРЕКП.
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Чому тариф переглянули
У «Київводоканалі» пояснюють необхідність перегляду вартості зростанням витрат підприємства.
За цей час, за даними компанії:
- електроенергія подорожчала утричі;
- пальне — удвічі;
- реагенти — утричі.
Крім того, підприємство вказує на складнощі із забезпеченням належного рівня зарплат та умов праці для працівників.
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Як Київ виглядає на тлі інших міст
Навіть після зміни тарифу Київ залишається серед міст із відносно нижчою вартістю водопостачання та водовідведення.
Для порівняння:
- Біла Церква — 95,10 грн/куб. м;
- Ужгород — 91,24 грн/куб. м;
- Тернопіль — 87,34 грн/куб. м;
- Полтава — 83,71 грн/куб. м;
- Дніпро — 81,92 грн/куб. м;
- Одеса — 65,54 грн/куб. м;
- Київ — 63,79 грн/куб. м;
- Чернівці — 63,56 грн/куб. м;
- Хмельницький — 57,86 грн/куб. м;
- Черкаси — 56,71 грн/куб. м.
Що це означає
Для побутових споживачів у столиці базовою стане ціна 63,79 грн за кубометр води та водовідведення.
Подальше наближення тарифу до економічно обґрунтованого рівня місто планує здійснювати поступово.
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