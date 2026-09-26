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26 вересня 2026, 9:00

У Києві суттєво підвищили тарифи на воду: скільки платитимуть мешканці

У Києві встановили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Для населення вартість послуги становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідне розпорядження КМДА вже підписане, пройшло необхідні процедури погодження в органах юстиції та набере чинності після офіційного оприлюднення.

У Києві встановили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

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Тариф майже 90 грн поки не застосовуватимуть

Раніше в столиці обговорювався тариф на рівні майже 90 грн за кубометр, однак для населення його наразі не вводитимуть.

Місто разом із «Київводоканалом» планує поступово приводити тарифи у відповідність до фактичних витрат підприємства, водночас враховуючи інтереси споживачів.

Тариф 63,79 грн/куб. м, який зараз вводять у дію, був затверджений ще у 2025 році НКРЕКП.

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Чому тариф переглянули

У «Київводоканалі» пояснюють необхідність перегляду вартості зростанням витрат підприємства.

За цей час, за даними компанії:

  • електроенергія подорожчала утричі;
  • пальне — удвічі;
  • реагенти — утричі.

Крім того, підприємство вказує на складнощі із забезпеченням належного рівня зарплат та умов праці для працівників.

Читайте також: Тариф на воду в Києві може вирости втричі: «Київводоканал» подав розрахунки (оновлено)

Як Київ виглядає на тлі інших міст

Навіть після зміни тарифу Київ залишається серед міст із відносно нижчою вартістю водопостачання та водовідведення.

Для порівняння:

  • Біла Церква — 95,10 грн/куб. м;
  • Ужгород — 91,24 грн/куб. м;
  • Тернопіль — 87,34 грн/куб. м;
  • Полтава — 83,71 грн/куб. м;
  • Дніпро — 81,92 грн/куб. м;
  • Одеса — 65,54 грн/куб. м;
  • Київ — 63,79 грн/куб. м;
  • Чернівці — 63,56 грн/куб. м;
  • Хмельницький — 57,86 грн/куб. м;
  • Черкаси — 56,71 грн/куб. м.

Що це означає

Для побутових споживачів у столиці базовою стане ціна 63,79 грн за кубометр води та водовідведення.

Подальше наближення тарифу до економічно обґрунтованого рівня місто планує здійснювати поступово.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
OTC
OTC
26 вересня 2026, 11:01
#
Популісти… Тариф повинен покривати всі витрати в т. ч. нормальну зарплату, а також включати інвестиції і не брати безглузду участь у змаганні на найнижчий тариф
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