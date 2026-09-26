У Києві суттєво підвищили тарифи на воду: скільки платитимуть мешканці

У Києві встановили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Для населення вартість послуги становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідне розпорядження КМДА вже підписане, пройшло необхідні процедури погодження в органах юстиції та набере чинності після офіційного оприлюднення.

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Тариф майже 90 грн поки не застосовуватимуть

Раніше в столиці обговорювався тариф на рівні майже 90 грн за кубометр, однак для населення його наразі не вводитимуть.

Місто разом із «Київводоканалом» планує поступово приводити тарифи у відповідність до фактичних витрат підприємства, водночас враховуючи інтереси споживачів.

Тариф 63,79 грн/куб. м, який зараз вводять у дію, був затверджений ще у 2025 році НКРЕКП.

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Чому тариф переглянули

У «Київводоканалі» пояснюють необхідність перегляду вартості зростанням витрат підприємства.

За цей час, за даними компанії:

електроенергія подорожчала утричі;

пальне — удвічі;

реагенти — утричі.

Крім того, підприємство вказує на складнощі із забезпеченням належного рівня зарплат та умов праці для працівників.

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Як Київ виглядає на тлі інших міст

Навіть після зміни тарифу Київ залишається серед міст із відносно нижчою вартістю водопостачання та водовідведення.

Для порівняння:

Біла Церква — 95,10 грн/куб. м;

Ужгород — 91,24 грн/куб. м;

Тернопіль — 87,34 грн/куб. м;

Полтава — 83,71 грн/куб. м;

Дніпро — 81,92 грн/куб. м;

Одеса — 65,54 грн/куб. м;

Київ — 63,79 грн/куб. м;

Чернівці — 63,56 грн/куб. м;

Хмельницький — 57,86 грн/куб. м;

Черкаси — 56,71 грн/куб. м.

Що це означає

Для побутових споживачів у столиці базовою стане ціна 63,79 грн за кубометр води та водовідведення.

Подальше наближення тарифу до економічно обґрунтованого рівня місто планує здійснювати поступово.