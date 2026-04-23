ВР ухвалила закон, який дає можливість отримати страховий стаж за період, коли внески не сплачувались — деталі

Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
23 квітня 2026, 16:33

ВР ухвалила закон, який дає можливість отримати страховий стаж за період, коли внески не сплачувались — деталі

Верховна Рада 9 квітня ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо підтвердження страхового стажу» (законопроєкт № 13705-д), який суттєво змінює правила підтвердження стажу.

ВР ухвалила закон, який дає можливість отримати страховий страж за період, коли внески не сплачувались - деталі
За словами голови Податкогового комітету В Р Данило Гетманцева, головна мета закону — зробити так, щоб людина не залишалася сам на сам із проблемою. Фактично роль Пенсійного фонду України змінюється: з органу, який просто перевіряє документи, він має стати тим, хто допомагає їх знайти.

Тепер Пенсійний фонд зобов’язаний повідомляти людину про дані, яких не вистачає, та розʼяснити, що робити далі. Крім того — фонд отримує доступ до різних державних баз: податкової, реєстрів, інших інформаційних систем.

«Тобто більше не потрібно самостійно бігати по інстанціях — частину інформації держава збиратиме сама», — зазначив Гетманцева.

Захист від недобросовісних роботодавців

Навіть якщо внески не сплачувалися, але роботодавець подавав звітність, цей період можуть зарахувати до стажу для визначення права на пенсію.

Також передбачено спрощення для «старого» стажу, особливо до 2000-х років. Якщо трудова книжка втрачена — підтвердити стаж можна буде через електронні реєстри, а не лише паперові документи.

А якщо документів взагалі немає?

Новий закон передбачає кілька варіантів. Стаж можна підтвердити:
іншими документами (довідками, наказами, договорами);
показаннями свідків (не менше двох людей, які працювали разом із вами);
через суд.

«Це особливо важливо для людей, які втратили документи через війну або працювали на підприємствах, яких уже не існує», — підкреслив народний депутат.

Цього року для виходу на пенсію у 60 років — потрібно мати не менше 33 років стажу; у 63 роки — не менше 23 років; у 65 років — не менше 15 років.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

Ramo
Ramo
23 квітня 2026, 17:21
Бла-бла-бла від Гетьманцева. Страховий стаж неможливо підтвердити, якщо не сплачувались страхові внески. Можна підтвердити тільки трудовий стаж непрямими методами.
