ВР ухвалила закон, який дає можливість отримати страховий стаж за період, коли внески не сплачувались — деталі

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами голови Податкогового комітету В Р Данило Гетманцева, головна мета закону — зробити так, щоб людина не залишалася сам на сам із проблемою. Фактично роль Пенсійного фонду України змінюється: з органу, який просто перевіряє документи, він має стати тим, хто допомагає їх знайти.

Тепер Пенсійний фонд зобов’язаний повідомляти людину про дані, яких не вистачає, та розʼяснити, що робити далі. Крім того — фонд отримує доступ до різних державних баз: податкової, реєстрів, інших інформаційних систем.

«Тобто більше не потрібно самостійно бігати по інстанціях — частину інформації держава збиратиме сама», — зазначив Гетманцева.

Захист від недобросовісних роботодавців

Навіть якщо внески не сплачувалися, але роботодавець подавав звітність, цей період можуть зарахувати до стажу для визначення права на пенсію.

Також передбачено спрощення для «старого» стажу, особливо до 2000-х років. Якщо трудова книжка втрачена — підтвердити стаж можна буде через електронні реєстри, а не лише паперові документи.

А якщо документів взагалі немає?

Новий закон передбачає кілька варіантів. Стаж можна підтвердити:

іншими документами (довідками, наказами, договорами);

показаннями свідків (не менше двох людей, які працювали разом із вами);

через суд.

«Це особливо важливо для людей, які втратили документи через війну або працювали на підприємствах, яких уже не існує», — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо

Цього року для виходу на пенсію у 60 років — потрібно мати не менше 33 років стажу; у 63 роки — не менше 23 років; у 65 років — не менше 15 років.