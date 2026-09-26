Майнінг біткоїну вперше за 280 днів перестав бути збитковим — JPMorgan

Курс біткоїна вперше за 280 днів піднявся вище середньої собівартості майнінгу, яку аналітики JPMorgan оцінюють приблизно у $85 тис. за монету. Якщо ціна закріпиться вище цього рівня, ризик вимушених продажів біткоїна з боку майнерів може знизитися. Про це пише The block.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінкою JPMorgan, собівартість видобутку історично виступає для біткоїна своєрідною м’якою нижньою межею ціни.

Коли ринкова вартість криптовалюти тривалий час залишається нижче цього рівня, частина майнерів із вищими витратами стає збитковою. У такій ситуації вони змушені активніше продавати видобуті монети, відключати обладнання або скорочувати діяльність.

Період збиткового майнінгу був аномально довгим

У JPMorgan звернули увагу, що нинішній період, коли біткоїн торгувався нижче собівартості видобутку, був одним із найдовших.

Для порівняння, у 2018 році схожа ситуація тривала близько 224 днів.

Протягом останніх місяців майнінгові компанії намагалися скоротити витрати: переносили обладнання в регіони з дешевшою електроенергією, продавали старі установки та тимчасово зупиняли частину потужностей.

Хешрейт і складність майнінгу знизилися

Паралельно хешрейт мережі впав приблизно на 19% від жовтневого максимуму, а складність майнінгу — приблизно на 15%.

Це також зменшує тиск на собівартість видобутку.

Публічні майнінгові компанії водночас скорочують плани з нарощування обчислювальних потужностей.

Частина майнінгової інфраструктури переходить під ШІ

Одна з головних причин — конкуренція з боку індустрії штучного інтелекту.

Частину дата-центрів і енергетичної інфраструктури майнери починають переорієнтовувати на потреби ШІ.

Оператори ШІ готові платити більше за електроенергію та обладнані дата-центри, а доходи від таких контрактів часто є стабільнішими, ніж у класичному майнінгу.

JPMorgan очікує, що перехід частини потужностей під ШІ може сповільнити подальше зростання собівартості видобутку біткоїна.

Також це може зменшити ризик надмірної концентрації хешрейту у найбільших публічних майнерів.

Що підтримало курс біткоїна

У JPMorgan пов’язують недавнє зростання біткоїна вище $85 тис. також із закриттям інвесторами ведмежих позицій. Це сталося після того, як Сенат США відхилив законопроєкт CLARITY, який стосувався регулювання крипторинку.

Читайте також: Сенат США відхилив законопроєкт CLARITY: як відреагував біткоїн

Що це означає для майнерів

Закріплення біткоїна вище собівартості видобутку знижує тиск на майнінгові компанії.

За такого сценарію їм менше потрібно продавати резерви для покриття операційних витрат, а частина майнерів може знову повернутися до прибуткової роботи.

При цьому дедалі більшого значення для майнінгових компаній набуває не лише видобуток криптовалюти, а й здатність заробляти на інфраструктурі для штучного інтелекту.