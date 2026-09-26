Майнінг біткоїну вперше за 280 днів перестав бути збитковим — JPMorgan

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 вересня 2026, 12:12

Майнінг біткоїну вперше за 280 днів перестав бути збитковим — JPMorgan

Курс біткоїна вперше за 280 днів піднявся вище середньої собівартості майнінгу, яку аналітики JPMorgan оцінюють приблизно у $85 тис. за монету. Якщо ціна закріпиться вище цього рівня, ризик вимушених продажів біткоїна з боку майнерів може знизитися. Про це пише The block.

Курс біткоїну вперше за 280 днів піднявся вище за середню собівартість майнінгу на рівні $85 000 за монету.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінкою JPMorgan, собівартість видобутку історично виступає для біткоїна своєрідною м’якою нижньою межею ціни.

Коли ринкова вартість криптовалюти тривалий час залишається нижче цього рівня, частина майнерів із вищими витратами стає збитковою. У такій ситуації вони змушені активніше продавати видобуті монети, відключати обладнання або скорочувати діяльність.

Період збиткового майнінгу був аномально довгим

У JPMorgan звернули увагу, що нинішній період, коли біткоїн торгувався нижче собівартості видобутку, був одним із найдовших.

Для порівняння, у 2018 році схожа ситуація тривала близько 224 днів.

Протягом останніх місяців майнінгові компанії намагалися скоротити витрати: переносили обладнання в регіони з дешевшою електроенергією, продавали старі установки та тимчасово зупиняли частину потужностей.

Хешрейт і складність майнінгу знизилися

Паралельно хешрейт мережі впав приблизно на 19% від жовтневого максимуму, а складність майнінгу — приблизно на 15%.

Це також зменшує тиск на собівартість видобутку.

Публічні майнінгові компанії водночас скорочують плани з нарощування обчислювальних потужностей.

Частина майнінгової інфраструктури переходить під ШІ

Одна з головних причин — конкуренція з боку індустрії штучного інтелекту.

Частину дата-центрів і енергетичної інфраструктури майнери починають переорієнтовувати на потреби ШІ.

Оператори ШІ готові платити більше за електроенергію та обладнані дата-центри, а доходи від таких контрактів часто є стабільнішими, ніж у класичному майнінгу.

JPMorgan очікує, що перехід частини потужностей під ШІ може сповільнити подальше зростання собівартості видобутку біткоїна.

Також це може зменшити ризик надмірної концентрації хешрейту у найбільших публічних майнерів.

Що підтримало курс біткоїна

У JPMorgan пов’язують недавнє зростання біткоїна вище $85 тис. також із закриттям інвесторами ведмежих позицій. Це сталося після того, як Сенат США відхилив законопроєкт CLARITY, який стосувався регулювання крипторинку.

Читайте також: Сенат США відхилив законопроєкт CLARITY: як відреагував біткоїн

Що це означає для майнерів

Закріплення біткоїна вище собівартості видобутку знижує тиск на майнінгові компанії.

За такого сценарію їм менше потрібно продавати резерви для покриття операційних витрат, а частина майнерів може знову повернутися до прибуткової роботи.

При цьому дедалі більшого значення для майнінгових компаній набуває не лише видобуток криптовалюти, а й здатність заробляти на інфраструктурі для штучного інтелекту.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Dennis Lypovetsky и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами