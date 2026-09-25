В «Армія+» спростили авторизацію: застосунок підключили до BankID НБУ

Мобільний застосунок «Армія+» напряму підключили до системи BankID Національного банку України. Про це повідомляється на сайті НБУ . Тепер військовослужбовці можуть авторизуватися через свій банк, витрачаючи менше часу та роблячи менше дій під час входу. Про це повідомив Національний банк України.

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Раніше для входу в «Армія+» використовувалася інтегрована система електронної ідентифікації державного порталу «Дія». Тепер доступні два способи авторизації — через BankID НБУ або «Дію».

У НБУ зазначають, що пряме підключення до BankID має зробити авторизацію швидшою та зручнішою для військовослужбовців.



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«Армія+» працює з системою BankID НБУ в межах співпраці Національного банку та Міністерства оборони. Міноборони є учасником системи BankID НБУ з серпня 2024 року — відтоді через неї також здійснюється авторизація в застосунку «Резерв+».

BankID НБУ використовується для дистанційної електронної ідентифікації користувачів під час отримання цифрових послуг. Наразі через BankID увійти в «Армія+» можна за допомогою одного з підключених банків.



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