Мобільний застосунок «Армія+» напряму підключили до системи BankID Національного банку України. Про це повідомляється на сайті НБУ. Тепер військовослужбовці можуть авторизуватися через свій банк, витрачаючи менше часу та роблячи менше дій під час входу. Про це повідомив Національний банк України.
В «Армія+» спростили авторизацію: застосунок підключили до BankID НБУ
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Раніше для входу в «Армія+» використовувалася інтегрована система електронної ідентифікації державного порталу «Дія». Тепер доступні два способи авторизації — через BankID НБУ або «Дію».
У НБУ зазначають, що пряме підключення до BankID має зробити авторизацію швидшою та зручнішою для військовослужбовців.
Читайте також: 100% потреб ЗСУ та €60 млрд від ЄС: що уряд пообіцяв оборонному сектору
«Армія+» працює з системою BankID НБУ в межах співпраці Національного банку та Міністерства оборони. Міноборони є учасником системи BankID НБУ з серпня 2024 року — відтоді через неї також здійснюється авторизація в застосунку «Резерв+».
BankID НБУ використовується для дистанційної електронної ідентифікації користувачів під час отримання цифрових послуг. Наразі через BankID увійти в «Армія+» можна за допомогою одного з підключених банків.
Як ми писали, долар уже майже 45 грн: НБУ встановив курс на 25 вересня
Коментарі